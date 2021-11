Boca venció 3-0 a Aldosivi y volvió a festejar un triunfo

El conjunto de Battaglia volvió a computar un triunfo tras dos derrotas consecutivas y con 33 unidades se ubica en el puesto seis de la tabla de posiciones.Los de Mar del Plata, por su parte, con 21 unidades continúan ocupan el número veintidós.El encuentro comenzó con ambos equipos intentando imponer su juego y generar peligro con sus ataques. A los 6´ Malcom Braida remató pero el despeje de cabeza por parte de Carlos Izquierdoz le impidió festejar el primer tanto de la noche.

Los dirigidos por Sebastián Battaglia también obtuvieron sus aproximaciones en el área rival y mantuvieron en alerta al arquero José Devecchi. A medida que fueron pasando los minutos fue la visita quien comenzó a controlar mejor el balón y se adueñó del campo de juego.



A los 15´ Boca encontró el espacio para abrir el marcador. Primero el remate de Agustín Almendra impactó en el travesaño y luego el mediocampista se adueñó del rebote anotando de cabeza el 1-0.

https://twitter.com/populardiario/status/1457869171576868864 15’ PT | GOL DE #Boca



Agustín Almendra capturó el rebote y de cabeza abrió el marcador para el Xeneize.

— Popular (@populardiario) November 9, 2021

El conjunto visitante mostró seguridad en su juego y en los momentos que tuvo el balón supo generar incertidumbre en el Tiburón, que le costó recuperarse del primer tanto.

Sin conformarse con la ventaja mínima, Boca no dejó de buscar un nuevo gol y en dicha búsqueda le cedió en ocasiones espacios al rival para que avance. Fue así que a los 25´, aprovechando los errores de la defensa xeneize, Aldosivi cruzó mitad de cancha y Malcom Braida no logró terminar de concretar la jugada.



Los de Mar del Plata sufrieron la presión constante del rival que en pocos minutos obtuvo dos chances claras: Primero Eros Mancuso sorprendió con un disparo que fue neutralizado con éxito por el arquero José Devecchi, y luego fue el travesaño quien rechazó un gran remate de Sebastián Villa.



El el minuto final de la primera parte, Aldosivi obtuvo la chance más clara. Leandro Maciel remató y el balón se estrelló en el travesaño evitando la igualdad.

El ritmo del partido fue disminuyendo en el complemento y aprovechando la menor presión de Boca, El Tiburón comenzó a animarse más y mostró una mejoría en su rendimiento; aún así no le fue fácil romper con la defensa contrincante.



Cuanto todo parecía que el local estaba cerca de alcanzar la igualdad, el Xeneize volvió a decir presente. Edwin Cardona capturó el rebote y definió ampliando la ventaja a 2-0

https://twitter.com/populardiario/status/1457888573127024650 25’ ST | GOL DE #Boca



— Popular (@populardiario) November 9, 2021

El Xeneize volvió a controlar por completo el partido y Aldosivi no solo no pudo revertir el resultado final si no que sufrió un tercer tanto. Sebastián Villa controló perfecto y definió con el arco vacío colocando el 3-0 definitivo.

https://twitter.com/populardiario/status/1457892105678848002 45’ ST | GOL DE #Boca



— Popular (@populardiario) November 9, 2021

En la próxima fecha del torneo local, Boca recibirá a Sarmiento de Junín y Aldosivi se enfrentará con Banfield.