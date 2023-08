El grupo comandado por Jorge Almirón pasaba por su pico de rendimiento, sin conocer la derrota desde el 22 de junio (caída 4-0 vs Godoy Cruz) y consiguiendo ocho victorias en los últimos doce encuentros jugados. ¿Los equipos que vencieron? Monagas, Sarmiento, Unión, Huracán, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Barracas Central, Newell's, Independiente y Platense.

No obstante, la última semana dejó dos malos resultados para el Xeneize: empataron sin tantos con Racing, en un duelo que habían hecho méritos suficientes para ganarlo, y perdieron 1-0 frente a Sarmiento de Pablo Lavallén con un equipo completamente alternativo. Asi y todo, se coloca cuarto en la tabla anual del campeonato nacional, dentro de las ubicaciones que otorgan un boleto a la Libertadores 2024.

"En la Copa se hacen este tipo de partidos, especular, hacer tiempo. Cuando el rival viene a esta cancha juega también para bajar la euforia de la gente y es parte del juego, pero a eso no me atengo. Obviamente que queremos que se agilice el juego porque nosotros no hacemos tiempo, pero el análisis va más allá. No pudimos ganar, pero hicimos todos los esfuerzos para lograrlo. Sabemos que va a ser difícil porque la cancha del rival es compleja, pero tenemos futbolistas que están acostumbrados a jugar este tipo de partidos y también para ellos va a ser complicado. Nosotros vamos a ir a jugar a de igual a igual", explicó Almirón al finalizar el duelo de ida con la Academia.

A pesar de centrarse en la Copa Libertadores, Racing supo mantenerse firme en el campeonato local y, utilizando equipos alternativos, logró obtener un triunfo (2-1 vs Tigre) y un empate (1-1 vs Unión) en el arranque de la Copa de la Liga Profesional. Sin embargo, aún debe mejorar su posición dentro de la tabla anual: se ubica duodécimo con 40 puntos (29 PJ), fuera de los puestos clasificatorios a competición internacional.

Además, otro dato para tener en cuenta es que los hombres de Fernando Gago saben hacerse fuertes en el Cilindro de Avellaneda, donde no pierden desde el pasado 8 de mayo (2-4 vs Talleres) y mantienen un invicto de ocho enfrentamientos consecutivos: cinco triunfos, tres igualdades.

Respecto al duelo copero, Gago dijo: "La ansiedad es más del hincha. Es cierto que es un partido muy importante, pero tenemos que tratar de estar de la misma manera. Todos los partidos generan ansiedad. Hay que manejar la ansiedad, hay que tener equilibrio. Saber lo que es, pero tener la personalidad y valentía de jugar ese partido. (Los hinchas) Que vengan, que llenen el estadio. Los jugadores lo necesitan. La institución se lo merece. Hay que seguir por ese camino, con esa unión entre los hinchas, nosotros y los jugadores. Y desde adentro, nosotros tenemos que transmitir entusiasmo para que todo sea lindo".

Posibles formaciones:

Racing: Gabriel Arias; Gastón Martirena, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi, Gabriel Rojas; Nicolás Oroz, Aníbal Moreno, Jonathan Gómez; Gabriel Hauche o Juan Fernando Quintero, Maximiliano Romero, Agustín Ojeda. DT: Fernando Gago.

Boca: Sergio Romero; Nicolás Figal, Marcos Rojo, Nicolás Valentini; Luis Advíncula, Cristian Medina, Pol Fernández, Equi Fernández, Frank Fabra; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Jorge Almirón.