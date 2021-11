Bolivia goleó 3-0 a Uruguay y lo alejó de la clasificación

Esta victoria ubica a la selección de Bolivia en el octavo puesto ocho con 15 puntos y a los uruguayos un escalón más arriba con 16 unidades. Ambos fuera de la zona de clasificación al Mundial de Qatar 2022.



El seleccionado boliviano controló el balón y se adueñó del campo de juego en los primeros minutos, mientras los uruguayos se mostraban compactos con la intención de evitar que el rival avance y genere peligro.

Ningún equipo asumió demasiados riesgos y esto implicó que las aproximaciones escasearan. Las jugadas se desarrollaron en mitad de cancha y si bien Bolivia por momentos tuvo más iniciativa, le fue difícil romper con la defensa visitante.

A los 27 minutos Uruguay aprovechó un mal despeje y generó su primera llegada clara. Nahitán Nández capturó el balón pero no logró definir de la mejor manera y salió desviado.

El local no tardó en responder y a los 29 minutos alcanzó la apertura del marcador. Juan Carlos Arce disparó desde lejos, el arquero no consiguió tapar con éxito y luego de que el balón se estrellara en el poste, finalmente ingresó al arco y Bolivia festejó el 1-0.



Los dirigidos por Oscar Tabárez no supieron imponer su juego para revertir el resultado parcial y a los 45 sufrieron el segundo de la Verde. Tras un tiro de esquina, Marcelo Martins ganó en la altura y de cabeza amplió la ventaja para su selección a 2-0.



Si bien Bolivia no mostró una gran superioridad en su juego, supo concretar las chances conseguidas para irse al descanso con un buen resultado a favor.

En el arranque del complemento el seleccionado local bajó la intensidad y las jugadas de peligro disminuyeron notablemente.



A los 14, Giovanni González cometió falta sobre Carmelo Algarañaz y el árbitro sin dudarlo sancionó la pena máxima. Marcelo Martins fue quien se ocupó de ejecutarlo y con su disparo envió el balón por arriba del travesaño, dejando pasar una gran chance de ampliar una vez más la ventaja de Bolivia.



El local fue creciendo a medida que pasó el tiempo y a los 18, Marcelo Martins lo tuvo de cabeza, el delantero definió pero el arquero Muslera tapó con seguridad.

A los 22 minutos los dirigidos por César Farías sufrieron la expulsión de Carmelo Algarañaz y se quedaron con 10 jugadores para afrontar lo que quedaba del partido. La Celeste aprovechó esta situación y comenzó a inquietar por momentos al rival con algunas aproximaciones de riesgo.

Cuando parecía que Uruguay se acercaba al descuento, el equipo sufrió el tercer gol. Tras un perfecto centro de Fernando Saucedo, Juan Carlos Arce volvió a decir presente y terminó de liquidar el encuentro.