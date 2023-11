¡Bomba en la AFA! Una nueva categoría en el fútbol argentino

La entidad que maneja el fútbol argentino confirmaría en los próximos días una nueva categoría. Jugarán equipos amateurs con algunos de la D.

Cuando parecía que no había más noticias sobre la organización de los torneos... apareció una más. Si, habrá una nueva categoría en el fútbol argentino y aunque aún no lo confirmó AFA, ni Claudio Tapia, se saben detalles de la misma. Será la más baja de todas, detrás de la unificación que se hará entre las categorías C y D para la próxima temporada.