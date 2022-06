Braian Romero tras romper el maleficio en River: "No me afecta en nada lo que se diga"

Luego, Braian Romero reveló cómo vivió ese momento en el que no podía marcar: "Yo soy una persona muy tranquila, cuando las cosas no salen hay que trabajar más. No me afecta en nada lo que se diga, me apoyo en mi familia y en la gente que quiero. Estas rachas o momentos malos hay que exprimirlos porque es cuando se aprende, son en los momentos malos donde tenes que rescatar lo bueno y aprender de lo malo. Por eso me pone feliz tener que pasar estas pruebas". Se ocupó, no se preocupó, porque tiene un máster en superación: cuando tenía solo 21 años superó una artritis reumatoidea (una artritis que causa dolor, inflamación, rigidez y pérdida de la función de las articulaciones), que la mayoría de las personas que la padecen la tienen toda la vida.

Después, Romero, que lleva 15 goles en 47 partidos en River, comentó sobre el posible arribo de otro delantero: "Si viene un delantero genera competencia y es el día a día en el que hay que demostrar quien está mejor. Me pone feliz también si eso llega a pasar y estoy tranquilo, si viene alguien le daremos la bienvenida y ojalá pueda hacer muchos goles". La dirigencia está intentando destrabar la negociación con Junior de Colombia para traer a Miguel Borja y sigue esperando la respuesta de Luis Suárez.

Por último, Braian se refirió a la salida de Julián Álvarez, quien a principios de julio se unirá al plantel del Manchester City: "Juli hizo algo extraordinario durante todo el campeonato. Se brindó y se sigue brindando por el equipo. No es fácil jugar como él lo viene haciendo, tiene un compromiso admirable y es un ejemplo, sabiendo que se está por ir al Manchester City". Y aseguró: "Estamos en River, siempre vamos a estar bajo la lupa, más allá de su salida. Trataremos de todos juntos suplirlo de la mejor manera".