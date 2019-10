Brian Fernández explicó por qué se internó para tratar su dependencia a las drogas

“Vengo pasando unos malos momentos en mi vida personal. Pedí ayuda para no volver a recaer en ciertas cosas que me han pasado en la vida y para no ser sancionado otra vez”, comentó Brian Fernández, en declaraciones a Olé.

Luego, Fernández señaló: "Hablé con el club, hablamos con la Liga y me dijeron que había un lugar al que yo podía ir. Le dije que hoy mismo quería ir y me fui".

El ex Racing comentó que no fue suspendido por el club: "Se dicen cosas que no son, pero la gente es así. Hoy en día estoy bien, tranquilo. No estoy suspendido, me siguen pagando, estoy habilitado”.