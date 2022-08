"Broun está trabajando bien. Está muy metido, yo estoy muy contento con él porque ha bajado mucho de peso y se está poniendo en forma para tener la posibilidad de jugar. La decisión la voy a tomar yo, pero está bien", comenzó declarando tras recibir críticas por no ponerlo en el arco.

"Como veo que se toca mucho el tema Broun, primero y primordial, yo no me dejo llevar por las redes sociales. Al único que puedo confirmar para el sábado es a Gaspar, para sacar todas las dudas", remarcó.

Tevez defendió a Gaspar Servio luego de su responsabilidad en el gol de Banfield que significó la derrota de Central. "Se le echa la culpa a Gaspar por el gol del otro día, me meten presión para que ponga a Broun. Conmigo esas cosas no van, mi arquero es Gaspar", apuntó.

"Que sepa la gente de Central que a mí no me ponen los jugadores. Broun va a tener su oportunidad porque se lo está ganando en los entrenamientos. Esto lo tiene que saber el hincha porque se les vence el contrato a los dos a fin de año y voy a tener que tomar una decisión. Que se queden tranquilos que a mí ningún representante me pone los jugadores. Hoy mi arquero es Gaspar, no es el momento de Broun", concluyó el técnico.