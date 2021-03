Carlos Tevez: "Me intranquiliza no encontrar el equipo"

Para el delantero, Boca hizo un buen partido, pero reconoció que le preocupa no terminar de encontrar el equipo. En cuanto a la tabla de posiciones, destacó que si ganan uno o dos partidos se acomodan. Hoy en día, el Xeneize está sexto y puede quedar séptimo si Gimnasia le gana a Huracán. Lo cierto es que para el capitán, se jugó bien, pero aseguró que están pagando caro los errores y que es difícil comenzar con el resultado adverso.

A la hora de hacer un análisis del juego, resaltó: "Jugamos bien, nos equivocamos poco y lo venimos pagando. Hicimos un gran partido, ellos se defienden muy bien. Estamos pagando caro los errores. Siempre venir de abajo y tratando de remontar se hace muy difícil. No me deja tranquilo no encontrar el equipo, pero si ganás uno o dos partidos seguidos te acomodás en la tabla".

En cuanto a la última jugada, en la que Sebastián Villa desperdició la chance del triunfo en el penal que le atajó Sebastián Sosa, bancó al colombiano. "Lo tuvimos en la última, pero no la pudimos convertir. Villa venía con confianza en los penales, lo dejé porque venía muy bien, pero erra el que patea. Lo apoyamos. Es normal que uno que patee erre. Hay que felicitar a Sosa porque lo hizo muy bien".

Por último resaltó que jugar de 9 no le molesta y que respeta las decisiones de Miguel Angel Russo. "Me siento bien jugando en esta posición. Así lo decide Miguel y uno se adapta a lo que el equipo necesita", concluyó.