Carlos Tevez: "Yo pienso que podemos pelear el campeonato"

El técnico de Independiente, Carlos Tevez, se animó a plantear que el equipo puede salir de la zona baja y disputar los primeros puestos de la Copa de la Liga.

Carlos Tevez le inyecta seguridad y energía renovada a su Independiente. Trabaja desde la confianza. El optimismo es su bandera y por eso no oculta la esperanza que deposita en sus dirigidos. "A fin de año me imagino mirando a la cara a los jugadores y felicitándolos, casi seguro", aseguró el DT, que además no se achica y dice que el Rojo "puede pelar el campeonato".