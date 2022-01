Casi 100 casos de coronavirus en la vuelta a los entrenamientos

Como no podía ser de otra manera el fútbol no quedó al margen de la nueva ola de Covid mundial. De la mano con la creciente de casos que se dispararon y aumentan día a día en nuestro país, los equipos que comenzaron con los trabajos se vieron diezmados a raíz de los contagios. no solo de jugadores, sino también de entrenadores.

Vélez y Sarmiento fueron los clubes con más contagios, dado que se registraron 12 y 11 respectivamente, pero el equipo de Junín ya había tenido el año pasado un fuerte brote de casos en plena competencia que complicó su trabajo.

En el caso puntual de Boca, el entrenador Sebastián Battaglia no dirigió la primera práctica luego de que presentase síntomas compatibles con Covid-19, aun cuando el test de antígenos dio resultado negativo, mientras que 11 jugadores, la mayoría con probable contagio de coronavirus, estuvieron ausentes.

De acuerdo con la información oficial suministrada por la entidad auriazul, el director técnico, junto al colombiano Frank Fabra, se hallan esperando el resultado del PCR en cuestión para determinar los pasos a seguir, según los protocolos sanitarios existentes.

El mismo parte da cuenta de que los jugadores Agustín Rossi, Marcelo Weigandt, Gastón Avila, Carlos Zambrano, Alan Varela, Rodrigo Montes, Cristian Pavón y Eduardo Salvio son positivos en coronavirus y ya se encuentran haciendo el aislamiento correspondiente.

Tanto Rossi, Avila, Zambrano, Varela y Pavón se habían testeado por precaución ayer y al dar positivo no asistieron al primer entrenamiento del año. En los casos de Weingandt y Montes llegaron hasta la puerta del predio con sus respectivos autos y antes de entrar al lugar, en una carpa preparada especialmente, se hicieron el hisopado rápido que les dio positivo y entonces quedaron a la espera del estudio PCR de hoy para confirmar el posible contagio. En cuanto a Eduardo Salvio, dio positivo en Europa (pasó sus vacaciones entre España y Portugal) y antes de viajar al país se realizó un nuevo test que dio negativo.

En Racing, por ejemplo, los futbolistas Matías Núñez, Javier Correa y Carlos Alcaraz dieron positivo en los hisopados que se realizaron antes de la vuelta a las prácticas en el estadio. Lo mismo sucedió con el "Pocho" Insúa, ayudante de Gago en el cuerpo técnico. Por último, el panorama que brindó club se completa con las ausencias del chileno Eugenio Mena e Imanol Segovia, quienes están aislados por contacto estrecho.