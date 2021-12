Chaco For Ever ascendió a Primera Nacional luego de 23 años

Desde el inicio, Chaco For Ever se mostró como protagonista controlando el juego y creando las situaciones más claras en el área rival.



A los 28´, llego el primer y único gol de partido. El árbitro sancionó con la pena máxima una mano de Juan Galleto y Enzo Díaz fue el encargado de disparar desde los doce pasos festejando el 1-0 para su equipo.

Si bien Gimnasia y Tiro tuvo intenciones de acercarse al empate, la presión del contrincante no dejó de estar presente y por esta razón los primeros 45 minutos finalizaron a favor de For Ever.

En el segundo tiempo las cosas se complicaron aún más para Gimnasia y Tiro tras quedarse con 10 jugadores por la expulsión de Matías Birge.

La falta de precisión en sus llegadas no le permitió a Chaco For Ever ampliar la ventaja pero si supo mantener el 1-0 hasta el final para quedarse con la victoria y ascender a la Primera Nacional luego de 23 años.

El Negro, el equipo más popular de Chaco, acompañará a la Primera Nacional a Deportivo Madryn de Chubut, que se quedó con el campeonato y el primer ascenso tras vencer en la final a Racing de Córdoba por 1 -0.