“Una vez me dijeron tano por 'italiano' y algunos me dijeron 'tano' por napolitano, pero yo soy romano. Si me llaman 'tano' es algo que me gusta, en la Roma todos los que se llaman Daniele, Emanuele, les dicen 'Lele'”, explicó el futbolista en diálogo con TyC Sports. Se viene el “ole, ole, ole, Lele, Lele”.

Embed - tuit "Lele":

Porque Daniele de Rossi contó que así lo apodanpic.twitter.com/swZgydJ4Cw — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 20, 2019

Otra caricia al mundo Boca

Durante este día, De Rossi hizo un verdadero tour mediático en el que habló de todo y de todos. Seguramente, el comentario que terminará de enamorar a los Xeneizes fue una cuestión personal e inesperada: el ex Roma comparte un grupo de Whatsapp con otros futbolistas llamado “mediocampistas” y el protagonista de la foto de perfil no es otro que Juan Román Riquelme.

"¿Que si me gustaría conocer a Riquelme? Claro que sí. Me lo pidieron dentro de la camioneta cuando llegué al aeropuerto. Tengo un grupo de WhatsApp en el cual se habla sólo de fútbol. No, perdón, sólo de mediocampistas y en la foto de perfil está Riquelme atándose los cordones. Es un hombre distinto", expresó De Rossi en diálogo con Fox Sports.

Incluso, el campeón del mundo con Italia reveló que otras estrellas de la Azzurra compartían su amor por el Torero: “Admiraba lo que hacía. En mi vida vi un solo jugador mejor que Riquelme: Andrés Iniesta. Román es un ídolo para nosotros, para los italianos. Me llamó Cassano que quería conocerlo. Lo ama. Nosotros miramos mucho del fútbol sudamericano. Uno no puede no enamorarse de un jugador como Riquelme”. ¿Estará invitado a la despedida del 10? El mundo Boca ya quiero verlos juntos.

ADEMÁS: