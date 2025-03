Chilavert liquidó a Guillermo Barros Schelotto tras su llegada a Vélez

“A mí no me caen mal, los directivos son los que manejan. Yo digo que no trabajan y no son profesionales que puedan estar al frente de Vélez, nada más”, comenzó diciendo Chilavert que agregó haciendo referencia a lo hecho en la Albirroja: “No trabajaron en el día a día con los jugadores ni con el sistema que utilizan. Trabaja mal, no son lo que Vélez necesita”.

Además, el primer arquero en la historia en marcar un gol de tiro libre y único en convertir un hat-trick dejó en claro su preferencia por alguien identificado con la historia del club: “Me hubiera encantado que le den la oportunidad a un campeón del mundo con Vélez como Omar Asad, Victor Sotomayor o Carlos Compagnucci. Con Gustavo Quinteros salió bien y con Sebastián Domínguez salió mal, que era también de Vélez”.

Si hay un exjugador cuya palabra es sagrada cuando se trata de opinar sobre Vélez, ese es José Luis Chilavert. El histórico arquero paraguayo campeón del mundo con el Fortín en 1994 es amado por todos los hinchas, que explotan de aplausos cada vez que se presenta en el José Amalfitani.

Si bien en los últimos días reinaba cierto hermetismo que preocupaba a los hinchas, el exentrenador de Lanús, Boca, Los Ángeles Galaxy y la selección de Paraguay le confirmó al club el sí para agarrar el timón. Sin embargo, la decisión no terminó de convencer al histórico arquero, quien fue elegido en tres oportunidades por la IFFHS como el mejor del mundo.

Los Mellizos no llegarán a dirigir en la fecha 10 del Torneo Apertura, cuando el Fortín se enfrente a Atlético Tucumán el próximo lunes 17. Allí, el encargado de conducir al campeón seguirá siendo Marcelo Bravo, responsable del primer triunfo del año en su última presentación ante San Martín de San Juan. El nuevo cuerpo técnico se presentará así en la jornada 11, luego del párate de dos semanas por la doble fecha FIFA, ante Deportivo Riestra el 30 de marzo en el José Amalfitani.