Messi vs. Cóccaro: grito del gol en la cara y una explicación para la historia

Tras abrazarse con Luis Suárez y De Paul, Messi le gritó en la cara el gol del triunfo a Cóccaro y le expresó "andá por el segundo" cuando quedaban segundos del encuentro. El episodio, que no tardó en hacerse viral en las redes sociales, fue explicado después del encuentro por el propio ex futbolista de Huracán.

“Cuando hicimos el 1-1, motivé a mis compañeros, les dije de ir a buscar el segundo y él (Messi) se lo tomó mal. Después, cuando hicieron el gol, él lo festeja adelante mío. Después del partido me pide disculpas. Habla de lo que es el tipo. Ganó todo, y con 38 años está impecable y viene y me lo grita. El loco quiere seguir ganando. No le puedo decir nada, es el mejor de la historia. Le dije, con él me callo la boca. Y con Suárez, que es mi ídolo”, sostuvo Cóccaro ante la prensa.

Embed LIONEL MESSI GRITÁNDOLE EL GOL AGÓNICO EN LA CARA A MATÍAS CÓCCARO.pic.twitter.com/CdaV3vgJeg — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 31, 2025

El delantero uruguayo de 27 años remarcó sobre cómo continuó la situación con Messi post encuentro: “Cuando terminó el partido, nos dimos un abrazo. Le dije: ‘¿Qué te voy a decir a vos?’. Soy ganador, siempre quiero ganar. Él lo entendió y me dijo: ‘Te mando la casaca’. Que venga a disculparse de esa manera habla muy bien de él como persona. Me quedo muy tranquilo con la imagen que me deja”.

Además, Cóccaro mostró la camiseta número 10 del Inter Miami que le obsequió el campeón del mundo en Qatar 2022. “Él entendió que yo estoy para defender todo en Atlas, y que lo vivo de esa manera. Por eso vino y me lo gritó. Pero después se acercó a pedirme disculpas, sin necesidad. Ese gesto lo hace más grande todavía”, concluyó sobre el tema.

Por otro lado, el delantero comentó sobre el partido: “Sentíamos que lo podíamos haber ganado. Con estos tipos, si no concretás la que tenés, ellos no te perdonan. Creo que hicimos un buen partido, nos defendimos bien e intentamos contragolpear. Intentamos tener la pelota, pero es difícil. Es complicado: te ganan por la genialidad y la calidad que tienen".