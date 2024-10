Chiqui Tapia fue reelecto como presidente de la AFA y no habrá descensos

Uno de los puntos importantes y que generaban más expectativa fue la aprobación total de la lista única que reeligió a Tapia como el mandamás de la AFA hasta el año 2028, junto a nombres fuertes como Juan Román Riquelme en uno de los cargos de vicepresidente, Pablo Toviggino, mano derecha del actual presidente, como Tesorero, y Víctor Blanco como Secretario General.

A su vez, de manera unánime una vez más se anularon los dos descensos de la Liga Profesional de Fútbol para la temporada 2024 y se le sumarán los dos ascensos de la Primera Nacional para tener un torneo de 30 equipos para la temporada 2025 del fútbol argentino.

Con 45 presentes sobre los 46 citados para el Predio Lionel Messi, la AFA aprobó el debate de los puntos propuestos en la orden día, a pesar de la presencia de los miembros de la Inspección General de Justicia (IGJ) y la negativa del club Talleres de Córdoba.

Primero fue aprobada la moción de la asamblea ordinaria, por unanimidad, con el visto bueno de Rodrigo Escribano, representante de Talleres, quien había rechazado tratar los temas objetados por la IGJ.

El Orden del Día también fue aprobado pero ésta vez el asambleísta de la T se opuso.

Ante las críticas, el presidente Claudio Tapia recordó lo que se vivió en AFA hace unos años: "Celebramos cada vez que tenemos la posibilidad de elegir democráticamente a los dirigentes que van a representar al fútbol argentino. Lo digo con mucha firmeza: quienes comenzaron en el 2017 saben de qué hablamos, nos tocó una difícil situación. Refundamos el fútbol argentino".

Y agregó: "Era un momento muy difícil, donde los clubes no cobraban los derechos de TV, donde vivimos muchas de las cosas que nos quieren hacer vivir hoy. Estamos acostumbrados, las hemos pasado. Por ahí algunos de esos actores se equivocaron a la hora de contar un voto. Esa elección la ganamos. Tenían mermelada en la mano".

En los siguientes dos puntos de la asamblea, el cuarto y el quinto, se aprobaron por unanimidad que los veedores de la IGJ revisaran la veracidad de los papeles de los temas a tratar en la reunión.

Para la revisión del presupuesto y el estado financiero de la AFA, el ente alegó un superávit superior al de 2023 y que las revisión de las auditorías fueron positivas y sin irregularidades para esta gestión. Este punto también fue aprobada por casi la totalidad de los presentes excepto Escribano, de Talleres, quien presentó unos balances hecho de manera externa para anexarlos a la orden del día.

Sin embargo, su pedido debió someterse a votación por ser considerado una moción y esta fue rechazada por el resto de los dirigentes del fútbol argentino para que no sea anexada.

Así será la lista de la nueva gestión: . Miembros titulares: . Presidente: Sr. Claudio Fabián Tapia . Vicepresidentes: Sr. Juan Román Riquelme Sr. Ignacio Villarroel Sr. David Luis Garzón Sr. Carlos R. O. Montaña Sr. Gabriel Mariano Greco Sr. Javier Treuque . Secretario General: Sr. Víctor Blanco Rodríguez . Prosecretario General: Sr. Luciano Miguel Nakis . Secretario Ejecutivo: Luis María Chebel . Prosecretario Ejecutivo: Sr. Maximiliano Levy . Tesorero: Pablo Ariel Toviggino . Protesorero: Jorge Luis Barrios . Vocales: Sr. Mariano Hernán Cowen Sr. Luis Fabián Berlanga Sr. Gonzalo Luis Belloso Sr. Cristian Ariel Malaspina Sr. Marcelo Luis Ángel Moretti Sr. Francisco Javier Marín Sr. Marcelo Rodolfo Achile Sr. Guillermo Eduardo Raed Sra. María Sylvia Jiménez Sr. Cristian Brian Prendes . Miembros Suplentes: . Vocales: Sr. Eduardo Juan Spinosa Sr. Juan Manuel Cavagliatto Sr. Ignacio Enrique Astore Sr. Luis Fabián Artime Sr. Dante Walter Majori Sr. Jorge Ernesto Miadosqui Sr. Javier H. Méndez Cartier Sr. José Luis Coutinho Sr. Carlos Daniel Pandolfi Sr. Mario Javier Echeverría.

La palabra de la IGJ

La IGJ argumentó que, al adelantar las elecciones y acortar los mandatos en curso, la AFA incumplió con "la ley y sus propios estatutos".

"Nosotros no podemos impedir que se junten en la sede de ellos, pero eso no será una asamblea, será una reunión de amigos⦠lo que se resuelva allí no va a ser inscripto ante la IGJ, no va a ser convalidado", advirtió Daniel Vitolo, responsable de la IGJ.

Vitolo recordó que "la ley prevé que, ante el incumplimiento grave, el Ministerio de Justicia puede interponer la intervención".

Más allá de las cuestiones reglamentarias, subyace la pugna que mantiene el gobierno de Milei con la AFA por un decreto presidencial que implementó las sociedades anónimas deportivas en Argentina, un mecanismo que habilita el ingreso de capitales locales e internacionales para invertir en este deporte.

La AFA rechaza esta medida y defiende la vigencia del actual modelo de clubes como asociaciones civiles sin fines de lucro. A través de una presentación judicial, la entidad logró que la justicia suspendiera provisoriamente el decreto hasta que los tribunales superiores definan si es o no constitucional.