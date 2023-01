“Hoy estuve en Ezeiza para recibir a nuestro seleccionado Sub 20 encabezado por su DT Javier Mascherano. El proyecto de Selecciones Nacionales, más allá de los resultados, es el camino que hemos elegido y el camino que queremos andar todos. Seguiremos sembrando para cosechar”, escribió Chiqui en Twitter.

Tapia confirmó tácitamente con sus palabras la continuidad de Mascherano en la Sub-20 después de reunirse con él y los dichos del entrenador. "No tengo mucho para decir, no hay excusas. Acá el que fallé soy yo y me tengo que hacer cargo. Agradecido por la oportunidad", había expresado Masche, en modo de despedida.

En el Sudamericano, Argentina debutó con una derrota por 2 a 1 con Paraguay, luego fue claramente superado por Brasil en una nueva caída, por 3 a 1 esta vez, se recuperó ante Perú (triunfo 1-0) en un partido límite y llegó obligado a ganar en la última fecha ante Colombia para clasificar a la próxima fase pero perdió por 1 a 0 y quedó afuera.

Sin embargo, Mascherano, quien asumió en febrero del año pasado en la Sub-20, continuará trabajando en las juveniles de la Selección Argentina. Cabe recordar que venía de ser campeón en el Torneo L'Alcudia 2022, el que ganó Lionel Scaloni en 2018, un año antes de iniciar la Scaloneta.