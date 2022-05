Colón derrotó a Cerro Porteño y sigue soñando

Facundo Farías y Christian Bernardi le dieron la victoria al Sabalero, que jugó un gran primer tiempo y una aceptable etapa complementaria en la que se desconcentró un poco tras ponerse arriba por dos goles, permitiendo la recuperación de un rival que estaba en la lona y que le puso suspenso al partido al descontar con un lindo gol de cabeza de Marcelo Moreno Martins. Sobre el final se fue expulsado Hugo Franco, del visitante.

Colón jugó un muy buen primer tiempo, manejando la pelota con Christian Bernardi como principal conductor y llegando con asiduidad al área paraguaya, lateralizando el juego y desnivelando por las bandas. Y cuando no tuvo la pelota en su poder, el equipo que orienta Julio César Falcioni presionó bien arriba, impidiendo que su rival pudiera desenvolverse en ataque.

El gol llegó a los 22 minutos, tras una buena asociación por izquierda de Andrew Teuten y Bernardi, que derivó en una centro de este último conectado de volea a la red por Farías, otro que cumplió una buena tarea. Y de ahí hasta que se cerraron los 45 minutos iniciales siguió siendo más el Sabalero, que mereció irse al vestuario ganando por una diferencia mayor.

Más equilibrado resultó el segundo tiempo, pero Colón siempre fue el que asumió el rol protagónico. Lo tuvo Farías tras una buena acción de Teuten pero una vez más reaccionó bien Jean Paulo Fernandes. Hasta que a los 23 cayó el segundo.

Una corrida de Lucas Beltrán por derecha culminó en un remate del delantero que una vez más Fernandes logró rechazar pero esta vez el rebote le quedó servido a Bernardi quien solo tuvo que empujar el balón para poner el 2-0.

Era justo, pero el descuento no tardó en llegar. Como si se hubiera dormido en los laureles, el local dejó venir a Cerro Porteño y el equipo visitante, tras desperdiciar una chance clara, se puso a tiro a los 28 con un violento cabezazo de Moreno Martins tras un centro de Leonardo Rivas.

El ingresado Ramón Ábila pudo liquidar el pleito pero elevó su remate desde inmejorable posición e inmediatamente Claudio Aquino tuvo el empate en sus pies pero su disparo se fue pegado al palo derecho del arco defendido por Leonardo Burián.

Terminó con algo de sufrimiento Colón, pero se llevó los tres puntos y en un par de semanas buscará la clasificación cuando reciba a Olimpia de Paraguay, ya que si suma de a tres el pasaje a octavos de final se lo meterá en el bolsillo.

SÍNTESIS

Colón: Leonardo Burián; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Rodrigo Aliendro, Cristian Bernardi, Federico Lértora y Andrew Teuten; Facundo Farías y Lucas Beltrán. DT: Julio César Falcioni.

Cerro Porteño: Jean Fernandes; Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte, Alan Rodríguez y William Riveros; Robert Piris Da Motta, Ángel Cardozo y Claudio Aquino; Fernando Romero y Marcelo Moreno Martins. DT: Francisco Arce.

Gol en el primer tiempo: 22m Farías (C) .

Gol en el segundo tiempo: 24m Bernardi (C) y 28m Moreno Martins (CP).

Cambios en el segundo tiempo: 1m Antonio Galeano por Riveros (CP); 17m Leonardo Rivas por Rodríguez (CP); Alfio Oviedo por Romero (CP) y Damián Bobadilla por Piris da Motta (CP); 26m Hugo Franco por Espinola (CP); 34m Wanchope Abila por Beltrán (C); 40m Nahuel Gallardo por Teuten (C) y Santiago Pierotti por Farías (C).

Incidencia: expulsado en el segundo tiempo, 48m. Franco (CP).

Árbitro: Raphael Claus, de Brasil.

Cancha: Colón, de Santa Fe.