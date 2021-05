Colón: Domínguez toca el equipo para enfrentar a Talleres

Con el objetivo de seguir en camino y dar un paso importante hacia el título, Eduardo Domínguez idealiza un equipo con algunos retoques con respecto al que viene de empatar por 1-1 el clásico de Santa Fe ante Unión, en la última jornada del primer tramo de la Copa de la Liga Profesional.

Una de las variantes que haría el director técnico del Sabalero pasa por el mediocampo, donde el colombiano Yeiler Góez le daría lugar al regreso de Federico Lértora, quien no estuvo ante el Tatengue por tener cuatro amonestaciones y fue reservado por el cuerpo técnico para el choque ante los cordobeses.

En cuanto al lateral izquierdo, Domínguez tiene en duda el ingreso de Gonzalo Piovi, que está en condiciones de ser titular luego de sumar algunos minutos el último fin de semana, pero Gonzalo Escobar tiene todas las fichas de ser reafirmado por el DT en ese carril.

Otra de las variantes que analiza el entrenador es sustituir a Facundo Mura para que juegue en su lugar Eric Meza por la derecha, mientras que el juvenil Farías dejaría su puesto para que que la dupla de ataque esté integrada por Wilson Morelo y "La Pulga" Luis Miguel Rodríguez.

Por último, cabe destacar que Paolo Goltz no estará en condiciones de jugar contra Talleres, ya que el 30 de abril sufrió un desgarro y aún no está recuperado. Además, no solo estará ausente ante los del Cacique Medina, sino que podría perderse el compromiso de semifinales si Colón logra la victoria.

Este es el equipo que paró hoy Eduardo Domínguez en los ensayos futbolísticos: Burián; Garcés, Bianchi, Delgado; Mura, Aliendro, Lertora, Castro, Piovi; Morelo y Rodríguez.