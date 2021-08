Colón entrenó intranquilo por el acercamiento de los barras

"Efectivos de la Policía de Santa Fe, que realizan patrullajes dinámicos en la zona del predio de Colón, ubicado a la vera de la autopista (Santa Fe-Rosario), demoraron a cinco barrabravas que se encontraban en el lugar", así lo confirmaron desde el Ministerio de Seguridad santafesino

"El subsecretario de Seguridad Preventiva, Diego Lluma, realizó la denuncia pertinente ante el MPA (Ministerio Público de la Acusación). Las cinco personas demoradas eran cuatros mayores de edad, entre ellos Orlando Nano Leiva, y un menor, que el martes ya habían estado en el predio de entrenamiento para amedrentar a los jugadores y al cuerpo técnico", concluyó el informe.



El acercamiento de los barras no comenzó en el día de hoy, si no que semanas atrás un grupo numeroso de la facción sabalera ya había visitado el mismo predio con la intención de hablar en "buenos términos" con el entrenador Eduardo Domínguez, por no poder ubicar al presidente José Vignatti.

Por esa razón es que se aumentó la seguridad en la zona con patrullajes permanentes, evitando situaciones más graves. La Policía evitó el posible ingreso de los barras durante el entrenamiento matutino del plantel.



Pese a los hechos mencionados, la práctica se pudo desarrollar con normalidad de cara al encuentro de la sexta fecha de la Liga Profesional ante Gimnasia y Esgrima La Plata; el próximo viernes a las 19.

Se estima que el técnico Domínguez pararía al mismo once titular que venció por 1-0 a Vélez en la fecha anterior.

Posible equipo: Leonardo Burián; Facundo Mura, Facundo Garcés, Rafael Delgado y Gonzalo Piovi; Federico Lértora y Rodrigo Aliendro; Cristian Bernardi, Alexis Castro y Cristian Ferreira; Facundo Farías.