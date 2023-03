Colón no pasó del empate con Newell's y Gorosito sigue sin ganar

El Sabalero arrancó ganando gracias al tanto de Ibáñez a los 16 minutos del primer tiempo, pero una vez más no pudo sostener el resultado. De hecho, el local tuvo varias chances claras para ampliar el marcador pero no las aprovechó -y tampoco ligó-. Y los goles que no se hacen en un arco...

Porque a los 23' del complemento, Recalde le devolvió las tablas al resultado. Negoción para el equipo de Gabriel Heinze, que poco había hecho en el partido. Colón tuvo para ganarlo en los pies de Jorge Benítez, a quien le cometieron un penal. A los 30', el propio Conejo lo ejecutó pero Lucas Hoyos lo tapó, y el delantero agarró el rebote pero la tiró afuera.

El Sabalero no quedó para nada conforme con el empate. Néstor Gorosito todavía no logró ganar al mando de los rojinegros: tres partidos, tres empates. Y tienen que empezar a sumar porque está último en la tabla anual, por lo que si el año terminara hoy, el Negro descendería a la Primera Nacional.

Newell's sigue sin conocer la victoria jugando como visitante pero por cómo se dieron las cosas, el 1-1 fue un regalo y la Lepra no se despega del lote de arriba.

En la próxima fecha, Colón de Santa Fe visitará a Independiente, mientras que Newell's Old Boys recibirá a San Lorenzo.