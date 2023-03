Garnacho ingresó a los 72 minutos de partido, pero casi inmediatamente sufrió una dura entrada de Kyle Walker Peters que le produjo una molestia en el tobillo derecho. Intentó continuar en cancha, pero sobre el final fue sustituido. Luego, se lo vio retirarse del estadio con una bota.

Y como si fuese poco, su hermano Roberto publicó en su cuenta de Twitter un mensaje que aumentó las suspicacias. La publicación dice: "Yo sé que volverás más fuerte", junto a una foto del futbolista tirado en el campo en el momento del golpe.

Embed I know u will comeback stronger ❤️ pic.twitter.com/bso1BIE8S6 — Roberto Garnacho (@garnakjcc) March 13, 2023

Erik Ten Hag no dio precisiones sobre su estado, y el club inglés todavía no brindó un parte médico oficial, pero los estudios habrían determinado que la lesión en el sería más grave de lo esperado, y no solo se trataría de un esguince, sino que también podría tener alguna complicación en uno de los ligamentos del tobillo, por lo que le demandaría algunas semanas de recuperación.

Así, el joven crack que de a poco comienza a ganarse su lugar en los Red Devils, tendrá que seguir esperando para hacer su estreno con la Selección Argentina. En el cuerpo técnico de Scaloni prefieren esperar antes de decidir qué hacer, pero una posibilidad es que viaje junto a los jugadores para estar con el platel, aunque no pueda jugar.

Garnacho es español pero su madre es argentina. Antes del Mundial de Qatar, cuando el extremo empezó a sumar minutos en Manchester United, fue citado por Scaloni para comenzar a blindarlo, ya que hasta que no juegue un partido oficial, la Selección española todavía puede convocarlo.

Y si bien estos dos partidos que se vienen son amistosos, al entrenador le servían para seguir apegando al grupo al joven futbolista, y por qué no, hasta darle minutos para que se haga su debut con la camiseta Albiceleste junto a Lionel Messi y los campeones del mundo.