Es que luego del triunfo, el volante de 37 años aseguró que no se retirará en River. "Mi despedida no va a ser con esta camiseta, lo dije hace 10 años. Sigo disfrutando, sigo aprendiendo, pero me voy a retirar en Deportivo Maipú por un deseo personal y familiar", dijo. Aunque destacó que "me queda mucho tiempo para seguir disfrutando con esta camiseta (la de River)”.

Su contrato finaliza el 31 de diciembre de este año, y pese a que en la dirigencia encabezada por Jorge Brito están convencidos de que el mendocino debe continuar, la decisión de renovar el vínculo depende del propio futbolista, por lo que habrá que esperar el correr de los meses para saber si los caminos se separarán este año o más adelante.

Por otro lado, Enzo se refirió al cariño del público para con él: "Es difícil explicar lo que uno siente ahí adentro cuando te ovacionan de la manera en que lo hacen. Se me pasan miles de cosas por la cabeza. Estoy grande, trato de evitarlo, pero se me pone la piel de gallina. Mi familia y mis hijos se deben emocionar en casa".

El ex Godoy Cruz y Estudiantes de La Plata nunca ocultó su fanatismo por River a lo largo de su carrera. A mediados de 2017, a pesar de estar consolidado en el Valencia español, que en ese entonces figuraba en las primeras planas del fútbol español, decidió cumplir su sueño y volver a Argentina para ponerse la camiseta de La Banda, donde ya lleva jugados 205 partidos.

Más frases de Enzo Pérez

Sobre José Paradela, una de las figuras del River de Demichelis: "He estado a su lado, ha tenido la posibilidad de irse y dijo que no, que quiere triunfar en River. Eso es importante. Por ahí se lleva sus retos de nosotros, ja, pero el grupo está ahí para que siga creciendo".

Sobre Demichelis: "Martín, desde que llegó, junto a su cuerpo técnico nos dio un montón de variantes en la pretemporada. Uno quiere que todo se vea plasmado en cancha pero todo lleva su proceso. Ha ido buscando alternativas, sistemas... No se casa y estudia mucho a los rivales".

Sobre Lucas Beltrán y su buen momento individual: "Julián Álvarez y Beltrán son similares, pero no me gusta comparar, no quiero esa mochila para Lucas. Marcelo (Gallardo) lo esperó a Julián e hizo que sea lo que es hoy a nivel mundial. Si Lucas sigue como está, no tengo dudas de que seguirá creciendo en su camino".