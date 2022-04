Con el VAR como protagonista, Aldosivi se impuso ante Colón

La debutante intervención de la asistencia tecnológica para los árbitros demoró tan solo trece minutos en aparecer y convertir la jornada en un día histórico: Nicolás Lamonina recibió el llamado de Mauro Vigliano, fue a revisar una jugada y cobró penal para el Tiburón por una mano dentro del área.

El autor de la infracción fue Gian Nardelli, que desvió la trayectoria del balón con el brazo derecho tras tropezarse. En ese momento, la jugada continuó, la visita tuvo el gol, Leonardo Burián atajó el mano a mano y antes de que se ejecutara el córner consiguiente, el juez fue a ver la jugada.

Después de revisarla, encaró para el campo de juego, se llevó el silbato a la boca y señaló el tiro castigo. Luego, transformó por gol Martín Cauteruccio y puso el 1-0 al cuarto de hora a favor de Aldosivi, que todavía no había hecho mayores méritos para conseguir la ventaja.

Desde allí se encendió la iniciativa de Colón y se despertó el partido. A los 28, el Sabalero llegó al empate. Facundo Farías remató desde la puerta del área, José Devecchi dio el rebote y lo cazó justo Lucas Beltrán, que la empujó al fondo de la red para convertirse en el goleador del equipo.

El empate afirmó la superioridad del local, aunque no pudo embocarla antes del descanso con un tiro de Novillo que contuvo el golero del elenco marplatense. Y para el segundo tiempo arrastró esa mejoría. Sin embargo, Meza, con un disparo cruzado que pasó cerca, y otra vez Novillo, tras una buena combinación con Farías, terminaron de convertir a Devecchi en figura.

Aldosivi aprovechó esa falta de contundencia del dueño de casa y pegó dos veces más para llevarse los tres puntos. El que anotó el 2-1 fue Edwin Mosquera con una corrida desde la izquierda que tocó sutilmente ante la salida de Cachorro Burián. Y sobre el final, Matías Pisano puso cifras definitivas.

Lo ganó bien el conjunto de Martín Palermo, que fue eficaz en área contraria y se sostuvo para alcanzar su tercera victoria consecutiva, lo que lo deposita en zona de vanguardia para dar pelea en la recta final de la competencia.

SINTESIS

Colón: Leonardo Burián; Gian Nardelli, Paolo Goltz, Joaquín Novillo; Eric Meza, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Christian Bernardi, Andrew Teuten; Facundo Farías y Lucas Beltrán. DT: Julio Falcioni.

Aldosivi: José Devecchi; Rufino Lucero, Mario López Quintana, Nicolás Valentini, Fernando Román; Braian Martínez, Matías Morello, Leandro Maciel, Edwin Mosquera; Santiago Silva y Martín Cauteruccio. DT: Martín Palermo.

Goles en el primer tiempo: 15m Cauteruccio de penal (A); 29m Beltrán (C).

Goles en el segundo tiempo: 33m Martínez (A); 48m Pisano (A).

Cambios en el segundo tiempo: 22m Marcelo Meli por Maciel (A) y Tomás Martínez por Silva (A); 25m Luis Rodríguez por Bernardi (C) y Ramón Ábila por Farías (C); 35m Federico Milo por Román (A) y Patricio Boolsen por Martínez (A); 40m Brian Farioli por Aliendro (C) y Santiago Pierotti por Nardelli (C); 41m Matías Pisano por Mosquera (A).

Arbitro: Nicolás Lamolina.

VAR: Mauro Vigliano.

Estadio: Brigadier Estanislao López.