Con una sorpresa, el primer equipo que paró la dupla Grazzini-Videla

Se trata de la presencia de Facundo Mura, quien si bien hasta hace no mucho era una pieza fija del equipo comandado por Fernando Gago, su mala actuación en la derrota 2-4 ante Atlético Nacional, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, lo marginó desde ese entonces: ya son 11 partidos seguidos sin sumar minutos.

Eso, sumado a la llegada de Gastón Martirena y la aparición de Tobías Rubio. Sin embargo, cuando un DT se va y llega otro, los futbolistas saben que arrancan de cero en la consideración y que así como deben ganarse un lugar nuevamente quienes lo tenían asegurado, también tienen la chance los descartados. Uno de ellos parece ser el caso de Mura.

mura.jfif

Pero la sorpresa no solo estuvo en la presencia del ex Colón y Estudiantes en el equipo que dispuso la dupla en un ensayo táctico, sino también su posición: jugó de lateral izquierdo -ya lo ha hecho en el Pincha-, en lugar de Gabriel Rojas. La consecuente ausencia del ex San Lorenzo también llama la atención, ya que no está lesionado y tampoco tuvo un bajo rendimiento que lo haga salir.

La otra sorpresa fue que tampoco formó parte del 11 Juanfer Quintero. El colombiano fue reemplazado en el entretiempo durante el clásico con Independiente, pero no por problemas físicos sino porque Gago entendió que no le estaba dando soluciones. El que lo reemplazó en el entrenamiento fue Gabriel Hauche.

El resto de la alineación propuesta fue con los nombres que venía utilizando Pintita, conGastón Martirena, Leonardo Sigali y Gonzalo Piovicompletando la defensa; Juan Nardoni, Aníbal Moreno y Jonathan Gómez en el medio; y Roger Martínez junto a Nicolás Orozacompañando al Demonio en ataque. El sistema: 4-3-3.

Si bien al tratarse de un ensayo táctico, y no una práctica formal, no se pudo dilucidar quién será el arquero, todo indica que Gabriel Arias sostendrá el puesto al ser uno de los pilares y referentes del equipo.

Por otro lado, el que vuelve a estar en consideración es Emiliano Vecchio: luego de ser marginado por Gago por supuestos excesos de peso, el ex Rosario Central fue parte del equipo alternativo que conformó la dupla.

Mientras que la buena noticia del jueves fue Johan Carbonero: el colombiano entrenó a la par de sus compañeros y fue parte del táctico, aunque luego terminó la práctica continuando con su recuperación. El extremo entró así en la última etapa de su recuperación y Racing podría recuperarlo para el tramo final de la Copa de la Liga, aunque está claro que no volverá frente a Platense.

¿Quién será el DT de Racing Club?

Luego de que Guillermo Barros Schelotto, Hernán Crespo y Marcelo Gallardo rechacen la posibilidad de sentarse a negociar, la Academia ahora tiene dos candidatos: Gustavo Alfaro (le gusta a Víctor Blanco pero no a Rubén Capria) y Martín Anselmi.

Blanco -presidente- y Capria -manager- se tomarán el tiempo de evaluar opciones y elegir con convencimiento al nuevo entrenador. Otros nombres que aparecen entre las posibilidades son Alexander Medina y Frank Darío Kudelka, quien es del mismo representante que Capria y pregona el estilo de juego que el 'Mago' pretende del equipo.