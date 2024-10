Conflicto en Boca: Cristian Medina le pidió a Gago no jugar ante Gimnasia

El martes por la noche el mediocampista de 22 años solicitó tener un diálogo con el flamante técnico y allí le expresó su deseo de no jugar contra el Lobo debido a la dilatación de su transferencia al fútbol turco (Fenerbahçe).

El DT se vio sorprendido por la situación, aunque no le comunicó la determinación que tomó Medina al Consejo de Fútbol.

Vale mencionar que Gago considera a Medina entre los titulares y el mediocampista se perfilaba para ser inicial en el choque de esta noche, en el que Boca necesita clasificarse a semifinales de la copa nacional para mantener una vía de acceso a la Libertadores 2025 (en las semifinales espera Vélez).

El talentoso mediocampista que participó de los Juegos Olímpicos en París con la selección argentina fue uno de los siete jugadores de campo que disputó los 90′ en el debut del DT contra Tigre.

En cuanto a su posible venta, en los últimos días el conjunto europeo volvió a la carga por el volante Xeneize y presentó una nueva oferta para poder sumar al futbolista a partir de enero de 2025. La misma es de 10 millones de dólares por la totalidad del pase, más otros cinco por objetivos fácilmente alcanzables y una plusvalía del 20% por una futura venta.

Desde el conjunto de La Ribera creen que la propuesta es insuficiente y no están de acuerdo con las cuotas que dispuso el Fenerbahce para realizar el pago: la primera de apenas 2.800.000 y el resto a pagar hasta 2027. Igualmente están dispuestos a negociar un nuevo ofrecimiento. Cabe aclarar que la cláusula de rescisión es de 15 millones de dólares y su contrato vence en diciembre del 2027.

ssstwitter.com_1729697111100.mp4

Cabe recordar que hace algunas semanas, tras la eliminación de Boca en los octavos de la Sudamericana ante Cruzeiro, el Canal oficial del club publicó un video en YouTube que mostró el entrenamiento del plantel que hasta ese entonces seguía siendo dirigido por Diego Martínez. Y llamó la atención el diálogo de Medina con Miguel Merentiel en un breve descanso: “Si no me voy ahora, no me voy más. Tengo que firmar un contrato de por vida”.

Estas palabras generaron una división en los hinchas de Boca: están quienes lo tomaron como una falta de respeto del futbolista hacia el club y están quienes argumentan que esa es una charla privada que nunca debió ser publicada y menos por los canales oficiales de la institución.