Conte no convocó a Giovani Lo Celso y se armó la polémica

La medida dejó marcada una clara postura del director técnico, que no lo tiene en consideración dentro de su once titular y solo lo utilizó de titular en dos partidos desde que el rosarino volvió de las Eliminatorias sudamericanas en San Juan por un golpe que recibió jugando ante Brasil.

Ante la particular situación de Lo Celso, en Inglaterra se especula que el mediocampista podría emigrar a otro equipo antes de que cierre el libro de pases el 31 de enero, teniendo en cuenta que es un año de Mundial y necesita sumar minutos para llegar en ritmo.

A raíz de la decisión de Conte, el argentino no se quedó callado y salió a aclarar en sus redes: "Con respecto a las preguntas que he recibido quiero aclarar que estoy 100% en buenas condiciones físicas. No tengo ningún problema y me siento muy bien. Le deseo lo mejor a mi equipo en el derby de hoy", escribió en una historia publicada antes del partido.

Mientras se define su futuro, Giovani Lo Celso viajará en las próximas horas hacia Buenos Aires para sumarse a la concentración del seleccionado argentino con vista a los partidos ante Chile en Calama, el 27 de enero y Colombia en Córdoba, el 1 de febrero.

Por último, cabe destacar que Chelsea se terminó quedando con el clásico en su estadio por 2-0 gracias a los goles de Hakim Ziyech y Thiago Silva, ambos en el inicio del segundo tiempo. Con este resultado, Tottenham quedó séptimo con 36 unidades y absolutamente afuera de la zona de copas.