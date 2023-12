¿Cuándo vuelve el fútbol de la Liga Profesional?

Para empezar, la pelota sigue rodando en el Regional Amateur, que clasifica equipos para el Federal B. Todavía queda un partido pendiente para el 29 de diciembre entre Huracán de Ingeniero White (Bahía Blanca) y San Francisco (Bahía Blanca), por los octavos de final de la región Pampa Sur.

Y ya en la primera semana de enero del 2024 comenzarán los cruces de cuartos de final en las ocho regiones (Litoral Sur, Pampa Norte, Pampa Sur, Sur, Cuyo, Norte, Litoral Norte y Centro).

Ahora, en cuanto al fútbol de la Liga Profesional, la pelota recién volverá a rodar el último fin de semana de enero, momento en el que comenzará la Copa de la Liga Profesional. A diferencia de este 2023, en el que se jugó primero la Liga y después la Copa, en 2024 será esta segunda competición la que iniciará la actividad.

La Copa de la Liga contará con alrededor de tres fechas entre semana y finalizará el 5 de mayo. Luego, apenas una semana después, se pondrá en marcha la Liga Profesional, que contará de 27 fechas hasta concluir el 15 de diciembre. En el medio, vale aclarar, tendrá una pausa por la Copa América 2024, que se disputará entre el 20 de junio y el 14 de julio.

En cuanto a la Copa Argentina, que ya llevó a cabo su sorteo de cruces de 32avos de final, la acción iniciará entre los fines de meses de enero y marzo, cuando se disputen los cruces de esa ronda.

Torneos de verano

Si bien hay varios clubes que todavía no tienen definidos de qué competencias participarán o a qué equipos se enfrentarán, hay un número importante que sí. Se trata de Unión, San Lorenzo, Newell’s Old Boys, Rosario Central, Gimnasia y Esgrima (LP), Belgrano y Atlético Tucumán, que disputarán en el mes de enero la Serie Río de la Plata junto a equipos de Chile, Perú y Uruguay. A ellos, además, se les podría sumar Vélez y Estudiantes, que también fueron invitados aunque aún no confirmaron su participación.

En conclusión, lo primero que se llevará a cabo serán las competencias de verano, con la Serie Río de la Plata como gran atractivo (aún sin fecha oficial de inicio), y luego vendrán la Copa de la Liga Profesional y Copa Argentina.