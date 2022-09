Cuti Romero y Lisandro Martínez aún no viajaron

Por un problema de visado para entrar a Estados Unidos, Cuti Romero y Lisandro Martínez todavía no se encuentran junto a la Selección Argentina.

Cuti Romero y Lisandro Martínez no se sumaron a la Selección Argentina por no haber sacado la visa a tiempo para ingresar a los Estados Unidos. Los defensores no pudieron incorporarse a la delegación nacional ya que no tuvieron la oportunidad de hacer el trámite en Inglaterra, donde se desempeñan actualmente, ya que la embajada estaba cerrado por el duelo por el fallecimiento de la reina Isabel II.