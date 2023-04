Daniel Seoane: "Nos sacaron la ilusión de ganar el partido"

"Nosotros en la cancha no podíamos creer que el VAR no se tome el tiempo para analizar el penal. No se entiende como Herrera (al mando del VAR) se come esa jugada", contó Seoane, quien sigue sin entender cómo el VAR le comunicó a Falcón Pérez que fue adentro del área la falta de Nicolás Vallejo a Facundo Mura.

"Carlos Montaña (vocal del club) fue a hablar con el árbitro y la explicación que le dieron es que no lo llamaron del VAR", agregó Seoane, quien también criticó: "Por no hacer bien el trabajo que tienen que hacer, Independiente fue perjudicado. Creemos que o no están capacitados para hacer su trabajo o no prestan atención en lo que están haciendo".

Por último, Seoane se refirió a la actualidad política del club: "Se decía que la semana pasada nos remataron el predio de Wilde o que quebraba el club, esas cosas no van a suceder. Hay sectores políticos que quieren instalar que el club es un desastre. Hoy estamos al día con los empleados, proveedores y jugadores".