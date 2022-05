Darío Benedetto: "En Boca volví a vivir"

Entonces volvió, fue tomando ritmo con el pasar de los partidos, anotó goles clave y se consagró campeón. "Quise jugar todos los partidos porque me sentía bien físicamente", deslizó tras la consagración el delantero, que disputó los cinco últimos de manera consecutiva.

En la entrevista hizo foco en las críticas que recibe el equipo y reveló: "El grupo siempre se mantuvo fuerte. Nadie tiene que venir de afuera decir cómo tenemos que jugar. Sabemos muy bien lo que hay que corregir, pero estamos en ese proceso. Lo que nos hace hoy tener el trofeo es el grupo que se armó, competitivo, sano y con un ambiente muy bueno".

En ese sentido, contó que "nos encerramos puertas adentro y dijimos que no íbamos a escuchar absolutamente a nadie. Tenemos un plantel con jugadores de jerarquía y hay que trabajar. Esto es Boca y mañana empezamos a pensar en el partido de Copa, lamentablemente".

"Lo lindo de jugar en este equipo es esa presión. Por eso es que estoy de vuelta vistiendo esta camiseta. Extrañaba mucho volver acá", continuó.

Por último, cerró con su experiencia en el Viejo Continente, cómo fue su regreso y qué siente ahora: "Me sentí muy cómodo en Europa pero en un momento me apareció en la cabeza el escudo de Boca. Siempre estuvo en mí el volver al club. Después de 2 años y medio le dije a mi esposa que me quería volver. Y volví a vivir".