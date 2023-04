De ganarle una bici a Messi en un torneo, a enfrentar a Racing por la Libertadores

Galíndez dio sus primeros pasos en Estrella Juniors, un club de fútbol infantil que competía en las ligas amateurs de la ciudad santafesina. Fue en un certamen organizado por Tiro Suizo en el que se dio el gran gusto de ganarle una final al Newell’s de Messi, que arrasaba con cuanto rival se cruzaba, para adueñarse del anhelado premio: una bicicleta para cada integrante de su equipo. Habrá sido uno de los pocos títulos dejados en el camino por esa categoría 87 de La Lepra de la que se hablaba mucho en el inicio de los 90'.

"Éramos los dos de Zona Sur, vivíamos más o menos cerca. Nos enfrentábamos en todas las finales, tengo algún DVD de haberle ganado una final, pero casi siempre ganaba él. Tengo un DVD que corrobora que enfrenté al monstruo", contó el arquero, categoría 87 como Leo, quien aseguró: "Ya demostraba de chiquito lo monstruo que era. Pero como saben todos a los 12 años se fue a España. Nunca más nos enfrentamos".

C3WF37YRTREU5N4LD6SIS3GFEA.jpg

Galíndez con sus hermanos y el trofeo ganado a Messi en mano.

Galíndez se formó y debutó en Primera en 2008 en Rosario Central. Dos años más tarde, con poco lugar y tras el descenso con el Canalla, fue cedido a Quilmes en 2010, donde también bajó de categoría. Tras regresar al Canalla y no jugar, emigró a Ecuador y se sumó a Universidad Católica, que todavía militaba en la segunda división. Logró el ascenso a la máxima categoría un año más tarde y, poco a poco, se fue transformando en referente y posteriormente en capitán.

Tras casi diez años en el club, donde jugó casi 400 partidos y anotó un gol (de penal ante Club Deportivo Clan Juvenil), le puso fin a su paso por Universidad Católica y se fue a Chile. Sin embargo, estuvo apenas seis meses en Universidad de Chile hasta rescindir su contrato por las amenazas recibidas por sus propios hinchas y ajenos a raíz del escándalo por el caso Byron Castillo: la FIFA desestimó el reclamo de Chile por la mala inclusión de Castillo en Ecuador en un encuentro entre ambas selecciones. Y con esa decisión, Chile se volvió a quedar sin Mundial de Qatar.

"Galíndez no puede ir ni al supermercado, le dicen barbaridades en todos lados, agreden a su familia y recibe cataratas de insultos. Hay pruebas de todo y desea irse de Chile", comentó Rodrigo Abadía, su representante. "Es algo que nunca había sucedido. Acá no hay ofertas, no hay negocio, no hay nada. Si Hernán debe volver a Ecuador está dispuesto a hacerlo por la mitad de lo que gana en Chile. Su prioridad es vivir en paz y eso no está pasando, es doloroso”, agregó.

Y, en junio del año pasado, logró regresar a Ecuador para jugar en Aucas, donde consiguió su único título al consagrarse en la Serie A. En 2020 obtuvo la nacionalidad ecuatoriana y el año pasado Gustavo Alfaro lo convocó a la Selección de Ecuador: atajó en las Eliminatorias Sudamericanas, en la Copa América 2021 y en el Mundial 2022. Recibió tres goles (dos de Senegal y uno de Países Bajos) en la Copa del Mundo donde quedaron afuera en fase de grupos.

Ahora, Galíndez buscará dar el golpe con Aucas en el Cilindro en su vuelta a las canchas del fútbol argentino. El campeón del futbol ecuatoriano está tercero en el actual campeonato de su país con 11 puntos, a dos del líder Independiente del Valle. Mientras que en la Copa Libertadores, atención Racing, debutó con un triunfazo por 2 a 1 frente al Flamengo de las figuras.