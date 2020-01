El mediocampista que llegó con bombos y platillos, confirmó que se retira. "No solo me despido de un club que me entró en el corazón, me despido de mi trabajo, del fútbol", manifestó en conferencia de prensa

