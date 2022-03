Defensa y Justicia festejó un triunfo agónico ante Argentinos

El Bicho fue claro protagonista en el transcurso del primer tiempo y Defensa se mostró constantemente incómodo sin lograr afianzarse en el campo de juego.

Las aproximaciones fueron en su totalidad conseguidos por el conjunto local, quien controló el balón y se acercó en ocasiones a una posible apertura de marcador.

A los 10’, Gabriel Ávalos remató frente al arco pero el balón salió desviado. Los dirigidos por Sebastián Beccacece no tuvieron una idea clara de juego y le permitieron al rival encontrar los espacios para atacar.

En pocos minutos, el Bicho alertó a la visita con dos aproximaciones: primero Gabriel Carabajal llegó al área rival pero la buena defensa de Adonis Frías le impidió definir, luego Kevin MacAllister inquietó al arquero con un cabezazo.

Argentinos controló más la pelota y no dejó que el rival consiga revertir la situación para jugar de igual a igual. A los 43’, Nicolás Reniero intentó sorprender con un cabezazo que terminó siendo débil y salió al lado del palo de Ezequiel Unsain.

En el segundo tiempo las cosas no cambiaron demasiado, Argentinos continuó teniendo las oportunidades más claras para quedarse con la victoria y al Halcón le costó plasmar su juego.



Por mérito del Bicho, Defensa y Justicia no pudo disputar un buen partido en La Paternal. Argentinos supo asfixiarlo y cortar su circulación. Si bien también estuvo incómodo en sus llegadas y no logró poner un jugador mano a mano con el arquero Unsain, desde la pelota parada y la recuperación fue mejor.

La búsqueda del Bicho no fue suficiente para marcar y en un descuido sufrió la ventaja del contrincante.

En el minuto final, Defensa y Justicia sorprendió y festejó el gol que le dio la victoria absoluta. Tomás Galván le reventó el ángulo a Federico Lanzillota con un zurdazo y en una jugada que trajo muchas polémicas por una posible posición adelantada, anotó el 1-0 para su equipo.