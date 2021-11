Deportivo Madryn ascendió a la Primera Nacional

El partido se jugó en la cancha de Arsenal de Sarandí y el único gol de la tarde fue de Sebastián Jeldres, a los 18 minutos de la segunda etapa.

madryn.jpg

Con este resultado, Racing de Córdoba deberá jugar los cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso.

Embed ¡ Deportivo Madryn ascendió a la #PrimeraNacional !

Con el gol de Sebastián Jeldres le ganó la final a #RacingCba y el conjunto de Chubut se consagró campeón del Federal A



@ClubMadryn jugará por primera vez en la segunda división pic.twitter.com/mLJv10XXEp — AP Deportes (@APDeportes_) November 4, 2021

ASÍ SON LOS CRUCES DE OCTAVOS DE FINAL POR EL SEGUNDO ASCENSO:

Sol de Mayo vs. Defensores de Villa Ramallo

Cipoletti vs. Juventud Unida de Gualeguaychú

Sportivo Peñarol vs. Defensores de Pronunciamiento

Olimpo vs. Sportivo Las Parejas

Gimnasia y Tiro de Salta vs. Villa Mitre de Bahía Blanca

Central Norte vs. Juventud Unida de San Luis

Chaco For Ever vs. Independiente de Chivilcoy