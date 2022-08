Deportivo Morón goleó a Almagro en el inicio de la fecha

En el estadio Nuevo Francisco Urbano, el equipo local que dirige el DT Alejandro Migliardi venció con los tantos marcados por Lucas Angelini (Pt. 13m.), Gastón González (Pt. 31m.) y Damián Adín (St. 28m.)

El "Gallo" del Oeste bonaerense acumuló su octavo encuentro sin derrotas (3 triunfos, 5 empates) y su segunda victoria consecutiva, tras el 1-0 de la semana pasada frente a Alvarado en Mar del Plata.

De este modo, Deportivo Morón llegó a la 21ra. Colocación en la tabla, aunque quedó a 6 unidades del último equipo que clasifica al Reducido por el segundo ascenso a Primera.

Mientras tanto, el conjunto de José Ingenieros perdió luego de cinco partidos (3 triunfos, 2 empates) y se mantiene en la sexta posición, dentro del lote de los que disputarán la posibilidad por el ascenso.

Mañana continuará la jornada con la siguiente programación: a las 13.10 y por TV se medirán San Telmo-San Martín de Tucumán; a las 15.00, Gimnasia de Mendoza-Tristán Suárez y a las 15.30 jugarán Villa Dálmine-Ferro y Deportivo Riestra-Sacachispas (que tiene nuevo DT con Néstor Apuzzo, ex Huracán).

Además, a las 16.40 se enfrentarán Estudiantes-Brown de Puerto Madryn (por TyC Sports) y a las 18.05 lo harán Temperley-Nueva Chicago (por DirecTV).

La fecha seguirá el domingo, según este detalle: Deportivo Madryn-Alvarado y Flandria-Deportivo Maipú de Mendoza (15.00); All Boys-Agropecuario de Carlos Casares (15.15, por TV); Santamarina de Tandil-Atlético de Rafaela (16.00); Chaco For Ever-Defensores de Belgrano (16.30) y Belgrano de Córdoba-Mitre de Santiago del Estero (20.00, por TV).

El lunes se enfrentarán Gimnasia de Jujuy-Quilmes (15.00), San Martín de San Juan-Brown de Adrogué (15.30), Guemes de Santiago del Estero-Instituto de Córdoba (17.10, por TV) y Atlanta-Chacarita Juniors (21.10, por TV)

El cierre de la jornada será protagonizado por Almirante Brown-Independiente Rivadavia Mendoza este martes, a las 21.10, también por TV. Tiene fecha libre Estudiantes de Río Cuarto.

Posiciones: Belgrano 56 puntos; San Martín T e Instituto 50; Gimnasia de Mendoza 46; All Boys 45; Almagro 43; Estudiantes RC 42; Defensores de Belgrano 41; Independiente Rivadavia 39; Brown (A), Chaco For Ever, San Martín SJ y Estudiantes 38; Dep. Madryn 36; Chacarita y Brown PM 35; Dep. Riestra y Dep. Maipú (x) 34; Ferro y Guemes 33; Dep. Morón y Gimnasia de Jujuy 32; Agropecuario 31; Quilmes, Mitre y A. Brown 30; Atlanta 29, Temperley, San Telmo y Alvarado 27; Atlético de Rafaela 26; Nueva Chicago 25; Flandria y Dálmine 24; Tristán Suárez y Sacachispas 23; Santamarina 21.