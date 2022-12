Dibu Martínez, otra vez héroe: "Hice lo mío, lo que soñé"

"Lo teníamos controlado. Dos tiros de mierda de vuelta y nos empatan el partido. Una cosa que dijimos era que era el destino sufrir. Nos ponemos 3-2, nos cobran otro penal. Casi nos meten dos goles, gracias a Dios saqué ese pie", describió el arquero campeón del Mundial de Qatar 2022.

"Después hice lo mío, lo que soñé, no tengo palabras. Lo viví tranquilo, es lo que le tengo que dar a mis compañeros. Otra vez me patean y me hacen tres goles, podía haber atajado el primero pero después hice todo bien", continuó totalmente emocionado el marplatense, que atajó el primero de los disparos.

"Se lo dedico a mi familia, a mi nene. Salgo de un lugar muy humilde, me fui de joven a Inglaterra y se lo quiero dedicar a ellos", cerró.

Rodrigo De Paul, una de las figuras

"Somos campeones del mundo, no sé qué decirte. Nunca me lo imaginé, visualizar la imagen agarrando la Copa. Es lo máximo. Estamos orgullosos. Nacimos para sufrir, pero con cada situación son hemos curtido, hecho más grande, hoy es uno de los días más felices de mi vida. Esta es la llave de la eternidad, seremos eternos, lo logramos. Que estén orgullosos. La bandera está más arriba".

Nicolás Tagliafico, un muro

"Mucha tranquilidad, a pesar de todo lo que se vive en el Mundial, llegamos con mucha tranquilidad. Lo dije en el parido anterior, si no se sufre no vale. Hoy había que sufrir un poco más. El primer tiempo fue muy bueno, en segundo tiempo tuvimos errores pero supimos sacarlo adelante. Como argentinos siempre los sacamos adelante. Se lo dedico a todos los argentinos y a los que bancaron a esta Selección durante tres años. Darnos cuenta que cuando estamos juntos, somos mejores".

Enzo Fernández, la revelación del Mundial

“La posibilidad de ganar un Mundial con mi país no tiene precio. Toda mi familia está acá, no me lo voy a olvidar nunca más en mi vida, me lo llevo en el corazón. Feliz por Leo (Messi), por su familia, por todo el grupo. Vamos a llevar la copa y disfrutar todos juntos”.

Paulo Dybala, autor de un penal clave

"Entrar así, frío, no era fácil. Había que estar frío de la cabeza, erró Francia, me tocaba a mí y entró. Esto es increíble, esta sensación no la vamos a tener nunca. Agradecerles a los argentinos por este mes, estamos muy felices, el apoyo fue incondicional. Dijimos que lo íbamos a fallar y no le fallamos, ahora vamos para allá a festejar juntos".