Diego Dabove: aseguraron su continuidad en el cargo

El directivo subrayó que el técnico "tiene un contrato por cumplir" y que la voluntad de las autoridades del club es "respetar los procesos de trabajo".

"Vemos con preocupación lo que pasa porque venimos ya hace un par de años con técnicos que duran 6 meses y nuestra idea es que los procesos son para cumplirse. Esta es una mala racha, pero tenemos mucha fe que se va a revertir", declaró al canal TyC Sports.

Rosales destacó que San Lorenzo "tiene un plantel de calidad, con jugadores de selección" y que Dabove tendrá que "encontrar respuestas" dentro del grupo para enderezar la campaña.

El protesorero negó que la dirigencia ejerza presión para la utilización de los hermanos paraguayos Ángel y Óscar Romero, muchas veces relegados por el técnico.

"Son dos futbolistas de nivel internacional, dentro de un plantel importante, y es el DT el que decide. Nosotros nunca condicionamos a un técnico para que ponga a determinado jugador", aseveró.

Finalmente, Rosales aseguró que "en junio se hará un balance" sobre la tarea de Dabove, que llegó a principios de año y no logró al momento los resultados esperados.

San Lorenzo ocupa el penúltimo lugar en la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional (una victoria, dos empates y tres derrotas) y quedó eliminado en los 16vos. de final de la Copa Argentina.

El próximo 6 y 13 de abril enfrentará a Santos de Brasil en una serie por un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Por su parte, Leandro Romagnoli, integrante de la Secretaría Técnica, reflexionó hoy que "no hay una explicación" para el mal presente deportivo del club, que anoche derivó en la eliminación en los 16vos. de final de la Copa Argentina.

"La verdad es que no sabemos qué es lo que falla, no hay una explicación. Esto es fútbol y puede pasar. No podemos encontrar el equipo que queremos y buscamos, venimos cambiando muchos entrenadores y eso no es bueno para la institución", explicó en una nota con TNT Sports.

"Queremos cambiar eso -planteó-. Diego es un gran entrenador, hay jugadores de jerarquía, grandes y chicos, y confío en que iremos mejorando de a poco. Tenemos que dar un poquito más de cada uno".

Hay que hablar mucho y entrenar más, todos juntos, acá no se salva nadie solo. Jugué 20 años al fútbol y sé que las cosas son así", aseguró Romagnoli, máximo ganador de la historia de San Lorenzo con 6 títulos, entre ellos la Libertadores 2014.