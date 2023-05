Se trata del ex defensor uruguayo Diego Lugano. "A la Argentina la ayudaron a ser campeona del mundo. No hay dudas que le dieron una ayuda. Tendrán sus méritos, pero de los 5 penales que le dieron, 4 nadie tiene dudas que no fueron, totalmente forzados. Eso es una realidad", disparó en diálogo con el programa radial Carve.

La referencia del ex zaguero de 42 años fue para los penales que a la Selección Argentina le dieron ante Arabia Saudita y Polonia por fase de grupos, Países Bajos por cuartos de final, Croacia por semifinales, y Francia en la final: todos fueron ejecutados por Lionel Messi y salvo contra los polacos, el capitán metió todos.

Pero no quedó ahí. "Pero bueno, es también mérito de Messi, que a nivel mundial mueve muchísimo. Ves a Tiger Woods con la camiseta de Messi, a Federer... ¿Te creés que la FIFA no lo ve y no le sirve? Es mérito también de Argentina que supo aprovecharse de eso”, añadió la Tota, retirado en Sao Paulo de Brasil en 2017.

Lugano, que supo ser capitán de la Selección uruguaya -que se adjudica tener cuatro mundiales por los oro Olímpicos de 1924 y 1928-, también reclamó por los supuestos dos penales que no le dieron a la Celeste ante Ghana y Portugal, y que le costaron la clasificación a los charrúas, que fueron eliminados en fase de grupos.

“Desde que se introdujo el VAR se le da un poder excesivo al juez de interpretar lo que quiera en cualquier momento. En un partido puede haber 20 penales o ninguno y creo que el fútbol es un caos. Eso se lo dije al pelado Pierluigi Colina (ex árbitro y miembro de la UEFA) en el Mundial también con alguna puteada por lo que nos hizo a nosotros", esgrimió.

En la misma línea, mencionó el penal cobrado en el último superclásico del fútbol argentino. "¿No vieron el penal de Boca a River? En Brasil también... Creo que lo que hizo la FIFA con el VAR es un movimiento netamente político para demostrarle a no sé quién que es transparente. El tema de las manos es un mamarracho. Si te da en un dedo en el punto del córner cobran penal y te ganan un partido. Es un error garrafal de la FIFA. Los jugadores no tienen opinión, sí los dirigentes que nunca jugaron al fútbol”, arremetió.

Y por último, criticó a los propios futbolistas: “Lo que me preocupa es que los jugadores no se muevan para opinar. No puede ser que un clásico o un partido se defina por una estupidez de estas. Se define un campeonato, el futuro de un jugador o un técnico. El VAR le aporta más dudas que justicia al fútbol. Obliga al juez a intervenir en jugadas estúpidas, intrascendentes. No entienden lo que es un contacto", sentenció. Y cerró: "Lo del Mundial de Qatar no vamos a hablar porque es una vergüenza”.