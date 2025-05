Liga Profesional: con partidos en simultáneo, se define quiénes clasifican y los cruces

Por la tarde habrá cuatro partidos de la Zona A en simultáneo (incluyendo el duelo de Racing con Newell's), mientras que Boca y River jugarán sus encuentros el domingo. En tanto, Independiente visitará a Rosario Central el sábado, en un mano a mano por la punta de la Zona B.

Cómo se definen los clasificados en la Zona A

El viernes se definirán todos los clasificados de la Zona A. Habrá cuatro partidos en simultáneo desde las 15.30: Banfield vs. Central Córdoba de Santiago del Estero (10° en la tabla), Independiente Rivadavia (6°) vs. Defensa y Justicia (9°), Argentinos (2°) vs. Estudiantes (8°) y Racing (6°) vs. Newell's (11°). Más tarde, a las 18, Unión recibirá a Belgrano (los dos llegan sin chances de clasificarse).

Por su parte, Boca -puntero y ya clasificado- se medirá con Tigre, como visitante el domingo a las 18, en el debut de Mariano Herrón como entrenador interino luego del despido de Fernando Gago.

La lucha por la clasificación en la Zona B

La Zona B del Apertura se definirá el sábado. A las 16, habrá tres partidos en simultáneo: Deportivo Riestra (5°) vs. Godoy Cruz (8°), Talleres -12°- vs. Instituto -9°- (en un duelo que paraliza Córdoba) y Sarmiento (10°) vs. San Lorenzo (4°). Más tarde, a las 18.30, Rosario Central e Independiente disputarán el gran mano a mano por el primer puesto del grupo.

Por su parte, River -que llegará con el envión de haber ganado el Superclásico y marcha tercero en la Zona- recibirá a Vélez el domingo a las 20.30, en el Monumental.

Hay que tener presente que el Reglamento de la AFA estipula que ante igualdad de puntos en cualquier posición de la fase de grupos los ítem que definirán serán en primera instancia para el equipo que tenga mayor diferencia de gol a favor, pero si persiste la igualdad aún con este ítem se tomará mayor cantidad de goles a favor.

La instancia de octavos de final enfrentará a los ocho primeros de cada zona (el 1° vs. el 8° del otro grupo y, así, sucesivamente) en un partido único en el estadio del mejor ubicado. En caso de igualdad en los 90 minutos, la serie se definirá por los penales.

Tanto los cuartos de final como las semifinales también serán a duelo único en la cancha del equipo que haya quedado mejor posicionado en la fase de grupos. La excepción será la final que consagrará al campeón del Torneo Apertura que se realizará en estadio neutral, tendrá suplementario de 30 minutos en caso de empate y, si continúa ese marcador, afrontarán la tanda de penales.

Los fines de semana del 11, 18 y 25 de mayo están pautados en el reglamento para organizar los encuentros de octavos, cuartos y semifinales. La definición del título se celebrará el 1 de junio.

Al mismo tiempo que se desarrolla esto, los clubes miran de reojo la Tabla General que acumulará los puntos de la fase de grupos del Apertura y del Clausura para definir los clasificados a las Copas Libertadores y Sudamericana, además de plasmar uno de los dos descenso anunciados en el Artículo 93 del Estatuto de AFA (el otro será por los promedios).

La programación de la fecha 16 del Torneo Apertura

Viernes 2 de mayo

15.30: Banfield vs. Central Córdoba (SdE) (Zona A)

15.30: Independiente Rivadavia vs. Defensa y Justicia (Zona A)

15.30: Argentinos vs. Estudiantes (Zona A)

15.30: Racing vs. Newell's (Zona A)

18.00: Unión vs. Belgrano (Zona A)

Sábado 3 de mayo

16.00: Deportivo Riestra vs. Godoy Cruz (Zona B)

16.00: Talleres vs. Instituto (Zona B)

16.00: Sarmiento vs. San Lorenzo (Zona B)

18.30: Rosario Central vs. Independiente (Zona B)

21.00 Huracán vs. Barracas Central (Zona A)

21.00: Atlético Tucumán vs. Lanús (Zona B)

Domingo 4 de mayo