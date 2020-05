El actual DT de Gimnasia y Esgrima La Plata, y uno de los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos, aseguró que el actual mandatario argentino "está haciendo las cosas maravillosamente bien" ante la pandemia del coronavirus y se mostró a favor del impuesto a la riqueza.

"A la jefa no se la toca, eh. Yo dije, buenos sí, boludos no. Ojo, que no nos pongan piedras en el camino porque se van a llevar un mazazo en la cabeza. Con la jefa y con el jefe no se jode", sostuvo.

"Alberto Fernández arrancó diez mil puntos y ahora está en cien mil. Tiene que sacar de la pobreza a la gente. Están haciendo las cosas maravillosamente bien. El Presidente tiene las pelotas para enfrentar lo que haga falta. Si lo sabré yo que las mafias existen", concluyó el Diego.