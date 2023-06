"Dentro de un día cargado de emociones recibí varios mensajes deseándome la muerte de algunos hinchas del club donde me crié", aseguró el marplatense en sus redes sociales. A su vez, Rodríguez recordó haber sido uno de los exjugadores del club que aportaron dinero: "Ayer por ser parte de la colecta era un fenómeno, hoy que me tocó enfrentar a Independiente jugando para Godoy Cruz significa que no quiero al club".

Por último, quien tuvo una gran atajada sobre el final para negarle el empate al Rojo reflexionó: "Es muy triste la cantidad de insultos y amenazas de muerte que recibí. Ojalá aprendamos ser mejores seres humanos, lo más importante en esta vida". El Ruso, quien disputó 104 encuentros con la camiseta de Independiente entre 2011 y 2016, es hincha del club y sufre el doble estas amenazas de muerte de los hinchas del Rojo, quienes están preocupados por el pésimo momento del club.

Es que hoy Independiente estaría jugando un desempate para mantener la categoría. A fin de año habrá tres descensos, dos por los promedios y uno por la tabla anual. Arsenal e Instituto están descendiendo por los promedios y como Arsenal es el último de la tabla anual pero ya estaría descendiendo, se iría el anteúltimo de la anual, puesto en el que están Vélez, Atlético Tucumán, Huracán, Banfield, Unión e Independiente. En caso de igualdad de puntos, habrá desempate. El Rojo debe empezar a sumar...

Por último, el Ruso había expresado en sus redes sociales sobre el momento del club y la colecta: “El lugar donde jugás al fútbol es tu club, el lugar donde te crías y pasas gran parte de tu vida, es tu casa. Eso representa Independiente para cada uno de nosotros. Algunos nos criamos, otros nos formamos pero todos pasamos allí una parte importante de nuestras vidas. Nos duele el alma ver la situación que está hoy. Por eso queremos aportar un granito de arena para que el club salga adelante”.