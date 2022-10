Doman: "El presidente de Racing me felicitó antes que el de Independiente"

La tarea de Doman, de levantar a Independiente, será difícil. El club está inmerso en una crisis económica. "Hay tanto para hacer en el club que realmente no sabemos por dónde empezar", se sinceró el periodista, que luego agregó: "Vamos a hablar con la Junta Electoral sobre el traspaso, además de que ya queremos empezar a ver cómo están las cosas".

Después, el mandamás también recordó las dificultades que atravesó su lista para llegar a presentarse y lograr este resultado: "En su momento no presentamos mal los papeles. Nos prohibieron porque sabían que les ganábamos, tal como ganamos hoy. Yo nunca dejé de ser candidato". Y continuó: "Me sentí maltratado, tanto yo como mis compañeros. Se metieron con mi familia y no podemos creer lo que aguantamos. Pero supongo que eso es parte del precio para llegar acá".

Y por último, bajó un mensaje conciliador de cara a lo que se viene: "El club está abierto para los integrantes de las otras listas y para aquellos que no también, porque a pesar de que nosotros somos muchos, se necesita mucha gente. Para los que no nos votaron, vamos a hacer todo lo posible para que crean en nosotros".