D'Onofrio y Brito apuestan por la continuidad de Gallardo

"El único plan es el A y se llama Marcelo Gallardo. En enero me imagino a Gallardo en la pretemporada. La decisión es suya. Es algo personal. Gallardo siempre actuó de frente y con honestidad. Ya nos comunicará la decisión", confesó D'Onofrio.

Mientras que Brito, por su parte, expresó: "Estamos trabajando para que sea posible. Entramos en el campo de la decisión de Gallardo. Él sabrá cuándo será el momento de comunicarlo".

"Nosotros tenemos que coordinar el trabajo y cómo vamos a encarar el año que viene, pero la decisión la tiene él", continuó.

En relación al posible anuncio de Gallardo en la celebración del tercer aniversario de la victoria ante Boca por la Copa Libertadores, el actual presidente del Millonario aseguró que "el jueves está hecho para festejar, para que nadie anuncie nada".

Además, D'Onofrio habló sobre el futuro de Brito como presidente de la institución y destacó que el club "inició un camino" para continuar y mejorar todo lo que se hizo durante la gestión que arrancó en 2013 y finalizará el 14 de diciembre de este año.

"La gestión que viene va a lograr eso, hacer todo eso que falta. River ya inició un camino y ahora la nueva gestión debe hacer mejor todo lo que hicimos hasta ahora y lo que falta. Tengo una fe absoluta de que harán una gestión que pondrá a River más alto todavía", comentó.

"Desde el 2019 terminamos con quienes venían a delinquir. Eso no quita que no vengan con bombos, sino que no vengan a delinquir y en estos años lo hemos logrado. Con trabajo de tecnología para identificar a quienes pueden entrar", apuntó.

"Renovamos con Adidas un contrato importante y con Socios.com firmaremos hoy, y eso será importante también para las arcas del club", concluyó el actual presidente.