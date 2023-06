Doping en Fluminense, ¿River puede pedir los puntos?

Lo cierto es que desde River no podrán pedir los puntos de la derrota ante Fluminense porque el reglamento de la Confederación Sudamericana de Fútbol no contempla la posibilidad de que el conjunto carioca pierda los puntos o fuera perjudicadoen ese sentido ya que se trata de un solo caso y no es algo masivo.

No obstante, esto sí implicará complicaciones para el futbolista, quien no podrá jugar de manera provisoria. En tanto, desde el club pedirán una contraprueba y puso a disposición todo su departamento legal para tratar el tema. Por su parte, Manoel tendrá una audiencia el miércoles 28 de junio.

Manoel dio positivo de la sustancia Ostarine. Ante esta noticia, el sitio Infowod ha proporcionado información sobre la sustancia y asegura que la "ostarine es un compuesto químico que ha sido objeto de investigación como posible terapia para tratar la pérdida de masa muscular y la osteoporosis".

"Aunque se han explorado sus potenciales beneficios terapéuticos, la ostarine no ha sido aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos para uso médico. Esto ha llevado a que la Agencia Mundial Antidopaje la clasifique como una sustancia prohibida", explicaron.