DT de Arabia Saudita: un francés amado fuera de su tierra

Hervé Jean Marie Roger Renard nació el 30 de septiembre de 1968 en la ciudad Aix Les Bains de Francia. Fue futbolista profesional, desde principios de los años 80' a fines de los 90', en la posición de defensor y desarrolló toda su carrera en el ascenso del fútbol francés. Jugó en el AS Cannes, Stade de Vallauris y SC Draguignan. Solamente disputó un partido en Primera División en el primer equipo donde fue compañero de Zinedine Zidane. Es decir, estuvo lejos de los flashes como jugador. En 1998, con 30 años, colgó los botines y comenzó su historia desde el banco de suplentes.

Ya inició el 1999 al mando del SC Draguignan, donde en dos años, consiguió llevarlo a la cuarta división de Francia. Luego, fue asistente técnico de Claude Le Roy en Beijing Renhe de China y en Cambdrige United (cuarta división de Inglaterra) y después se largó definitivamente como primer entrenador. Fue en el As Cherbourg (Francia), donde estuvo dos temporadas: dirigió 81 partidos, con 22 triunfos, 31 empates y 39 derrotas, por lo que obtuvo un 39.92% de efectividad. Normalito. Mientras que se fue por la puerta de atrás del FC Sochaux y el Lille, los dos equipos que dirigió en la Primera División de su país.

El 7 de octubre de 2013 llegó al FC Sochaux con el objetivo de salvarlo del descenso. El equipo había conseguido apenas cinco puntos en nueve partidos. Estuvo al mando de las siguientes 29 fechas de la Ligue 1 y no pudo evitar la tragedia: se fue a la "B" y al día siguiente renunció al cargo. En total, dirigió 32 partidos, de los que ganó 11, empató 8 y perdió 13 con un porcentaje de rendimiento de 42.71%. Mientras que en 2015 firmó por tres años con el Lille y duró 14 partidos: lo dejó 16º después de tres triunfos, siete pardas y 4 caídas. Tras su salida, el club logró sacar mejores resultados y subió en la tabla de posiciones.

Por otro lado, conquistó la gloria y logró la eternidad en ¡tres países!: Zambia, Costa de Marfil y Marruecos. Ganó la Copa de África 2012 y la Copa COSAFA 2013 con Zambia, que nunca había ser campeón continental (y sigue siendo la única vez) y solamente tenía cinco títulos. Después, levantó la Copa de África 2013 en Costa de Marfil, la segunda vez que ese país gritó campeón en su historia. Vale recordar que son Egipto, Camerún, Ghana y Nigeria las selecciones más grandes históricamente de África. Y, después, llevó a Marruecos a su sexto Mundial cuando hace ¡20 años! no conseguía la clasificación a la máxima cita.

Renard dirige desde 2019 a Arabia Saudita. Logró clasificar al país asiático a su sexta Copa del Mundo y buscará dar el golpe en el Grupo C que integra con Argentina, Polonia y México. Y habló de la Selección Argentina: "Es una de las grandes favoritas para el Mundial. Juegan como equipo, luchan juntos y tienen un talento que marca la diferencia. Estamos orgullosos de poder enfrentar a Lionel Messi. También tienen a Lautaro Martínez, un gran delantero. Conocemos todas sus fortalezas, son mejores que nosotros".

Por último, pese a que falte más de dos semanas para el debut en el Mundial, seguramente Renard ya haya definido una prenda que llevará puesta para dirigir el encuentro ante Argentina: una camisa blanca. Es que es una de sus cábalas. "Esta camisa me ha dado suerte siempre, así que lo único que me preocupa realmente, antes de cada partido, es que esté limpia para poder usarla. Uno no debe correr riesgos innecesarios", comentó el DT alguna vez. Y así fue cómo empezó esta costumbre: "En Angola debutamos frente a Túnez y empatamos.Ese día llevé esta misma camisa blanca. Pero perdimos el siguiente partido, en el que llevaba una azul. Para el tercer partido volví al blanco y ganamos, así que ya no me la quité nunca más",