Edinson Cavani: "Es el partido de mi vida"

Por primera vez, el delantero jugará una final de Copa Libertadores. Acostumbrado a jugar en el fútbol europeo, el goleador tendrá la posibilidad de vivir el encuentro más importante de este continente y nada menos que en el estadio Maracaná y con la camiseta de un club que siempre soñó vestir, según sus propias palabras.

"Es el partido de mi vida", arrancó el atacante en la conferencia previa a la gran final. "Por todo lo que implica jugar esta final, por dónde lo vamos a jugar, por el momento de mi carrera también. Son muchos condimentos que ayudan a que este partido vaya ser y el más importante. Pensando así lo jugaremos mañana", detalló Cavani.

Cavani-partido.mp4 El delantero uruguayo dejó en claro la importancia que tiene esta final con Boca.

Además, comentó: "Cambiaría todo lo que tengo, todos mis títulos. Menos la Copa América con Uruguay, te dejo todo por esta Copa", le respondió a un periodista que le preguntó qué daría por la séptima con Boca. También, sobre el mundo Boca dijo que "uno cuando está afuera se lo imagina, pero cuando está acá es otra cosa. Cuando venía (en el micro), venía pensando que me han tocado vivir muchas emociones, me tocaron buenas y malas, así es el mundo Boca. No me sorprende cuando todos te dicen eso, lo entendí acá", explicó.

Así lo vive él y el grupo, es un momento muy especial. "Los chicos del club saben perfectamente donde están: se criaron y se formaron en un club donde la historia te demanda pelear y ganar todo el tiempo. ¿Qué les podes transmitir? Sin sacrificio y sin entrega las cosas se van a hacer más difícil. Han demostrado que tienen lo que tienen que tener para jugar en este equipo, no tengo dudas de mis compañeros", dijo sobre los más jóvenes del plantel.

Cavani-titulo.mp4 "Cambiaría todo menos la Copa América con Uruguay por ganar la Copa Libertadores con Boca", dijo Cavani.

Sobre el Maracaná detalló: "Me ha tocado jugar en este estadio y para mí ya de por sí jugar al fútbol es un privilegio muy grande y eso se construye, imaginate lo que puede ser para un futbolista jugar una final y en un estadio como el Maracaná. Va a ser hermoso", anticipó.

Luego se refirió a los incidentes en la previa. "Que pasen estas cosas te da un poco de tristeza, esperemos que no pase más. Se habló de 'jugar a puertas cerradas', una locura. No hay que hacerle daño a lo que tiene que ser un espectáculo precioso como una final de Libertadores. Que no pase más y que se viva una fiesta", analizó Edi.

Sobre cómo se imagina después del partido expresó: "Me imagino feliz. Es fútbol y puede pasar cualquier cosa, pero vamos a dejarlo todo. Dios quiera que mañana todos podamos estar felices y contentos", finalizó el 10 de Boca.