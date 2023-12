Eduardo Domínguez celebró el título y confirmó que renovará el contrato

"En estos días tendremos las reuniones, pero para organizar. Ya lo dijimos hace tiempo, Estudiantes me abrazó, tienen ganas de que continúe y yo tengo ganas de quedarme. Sería muy raro que no continuemos", señaló el entrenador por la señal de TyC Sports.

Y agregó: "Estamos hablando hace tiempo de la continuidad, mi cabeza está en la pretemporada y ver cómo reforzar algunos puestos. Tenemos un gran plantel, campeón de Copa Argentina. En el torneo local, se hizo un buen torneo, podríamos haber conseguido más puntos pero fue muy duro no pasar con Corinthians. Fue un golpe muy duro. Tuvimos que reconstruir muy rápido, con el dolor, lo pudimos hacer. Tenemos un muy buen plantel".

Sobre el título logrado, el entrenador comentó: "Lo pongo en el lugar que debe estar. Nosotros llegamos hace 10 meses, en una situación no complicada, pero hay que vivir Estudiantes. Uno cuando entra y todos te hablan de la gran familia, de lo que representa y de cómo se trabaja. Verdaderamente es un placer estar trabajando en esta institución. Uno se siente contenido. Me dieron todas las posibilidades para trabajar tranquilo".

"Los jugadores comenzaron a creer en ellos. El club se posicionó para ganar algo, era cuestión de tiempo. Me toca ser el privilegio de estar sentado en el banco de suplentes cuando pasaron grandes entrenadores y no lo han podido conseguir. Agradecerle al jugador, que cree, me deja trabajar tranquilo, normal que alguno se fastidia pero sigue creyendo en el trabajo. Soy un privilegiado. Como apoyan, como tiran para adelante, me da placer estar en el día a día Entrenar grandísimos jugadores era un desafío para mí", admitió.

Por su parte, el arquero Mariano Andújar dijo: "Siento emoción y agradecimiento por mis compañeros, la gente de club y mi familia, me llena de orgullo representa un club, una cultura y una manera de ser como es Estudiantes".

El experimentado arquero resaltó que "el 13 de diciembre es una fecha que le viene bien al club", en referencia al mismo día pero de 2006, cuando el Pincha dirigido por Diego Simeone venció a Boca Juniors en el desempate y se consagró en el Torneo Apertura.