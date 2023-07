El equipo colombiano oficializó la llegada de Cardona al club mediante dos publicaciones en su cuenta de Twitter. En el primero se observa a Cardona, de espaldas, siendo señalado por la estatua de Sebastián Belacazar, conquistador español y fundador de la ciudad, con la inscripción "Mágico cielo sobre la Sultana del Valle". En el otro, se observa al futbolista en la Sede Deportiva Cascajal, centro de entrenamiento del conjunto de Cali.

tweet-america-de-cali-edwin-cardona_w862 (1).webp

tweet-america-de-cali-edwin-cardona_w862.webp

América de Cali no se encuentra disputando ninguna copa internacional, debido a que no clasificó a las de este año. Sin embargo, en el torneo local finalizaron en el Apertura en la cuarta posición y clasificaron al cuadrangular, en el cual terminaron segundos y por poco no llegaron a la final, la cual le ganó Millonarios a Atlético Nacional. El próximo fin de semana comenzará la segunda etapa de la liga. Por este motivo, desde el 4 de julio comenzó el mercado de pases en este país, el cual finalizará el 4 de agosto.

En cuanto a su paso por Racing, donde disputó 34 partidos, marcó dos goles y levantó el Trofeo de Campeones 2022 y la Supercopa Internacional 2023, estuvo lleno de conflictos: por peso y por su nivel. Cardona se mostró excedido de peso unas tres veces ante los rigurosos controles de peso al mando de Fernando Gago y también no logró comandar al equipo como esperaba el entrenador, algo que también el trajo algunos cruces con hinchas de La Academia.