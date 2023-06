El arquero de PSG que había sufrido un accidente con un caballo salió del coma

La esposa del futbolista, Alba Silva, fue quien confirmó este lunes que Rico "ya está consciente y va dando pasitos para adelante" y que ya ven "la luz gracias al hospital y al personal sanitario". También reveló que todavía no puede hablar debido al tiempo que estuvo intubado pero que se ha comunicado con gestos y ha reconocido a su familia.

"Desde el principio sabía que iba a salir adelante, porque es un campeón", destacó la esposa del español de 29 años. Después de que se concrete la obtención de la Ligue 1 del PSG, Rico se cayó de un caballo que montaba en la localidad de El Rocío, en Huelva, y sufrió un traumatismo craneoencefálico producto de un fuerte golpe en la cabeza, y por el cual fue internado en un hospital de Sevilla.

sergioricopsg.jpeg El arquero español Sergio Rico había sido suplente en el partido que el PSG fue campeón de la Ligue 1.

Para la última fecha de la liga, y ya con el trofeo en la vitrina, todos los jugadores del PSG salieron a calentar con una camiseta con la imagen de Rico. Además, durante el partido, todos tenían su nombre en la espalda. Días después, su esposa publicó un emotivo mensaje en redes, celebrando el aniversario entre ambos, y recibió el apoyo de Antonella Rocuzzo, pareja de Lionel Messi.

¿Cómo fue el accidente?

Según se informó, Rico cayó del caballo que montaba supuestamente luego de que otro animal lo embistiera; al caer al suelo, el futbolista recibió una coz, un golpe violento con las patas traseras que da el animal, en su cabeza que le ocasionó un fuerte traumatismo en la cabeza.

En primera instancia recibió atención sanitaria por parte del Centro de Emergencias Sanitarias instalado en la aldea, que lo trasladó en helicóptero, en estado grave, al Hospital Virgen del Rocío.

“Tú nunca me fallas, tú eres la persona más valiente y más fuerte que conozco, por eso sé que no te vas a rendir, por nosotros, por nuestra familia que aún tenemos que agrandar, por todas los momentos felices que me debes, por toda la gente que te ama, por todos los aniversarios que tenemos que celebrar, mi amor”, decía la carta publicada por Alba Silva.

“Hemos superado mucho juntos, y sé que podremos con esto, que pronto estarás leyendo estas palabras y cogiéndome de la mano para darme la tranquilidad que sólo tú me sabes dar”, agregaba. En medio del período de observación del coma, los médicos le habían quitado la sedación debido a una positiva evolución, pero el arquero sufrió un retroceso y su estado volvió a ser delicado.

Pese a haber despertado, por el momento Rico seguirá en observación pero de no mediar inconvenientes o imprevistos, más temprano que tarde recibirá el alta médica, aunque habrá que ver si regresa al fútbol profesional.