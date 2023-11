El comunicado de la Selección Argentina de talla baja tras el título y escándalo

"¡Argentina es campeón del mundo! En el primer Mundial de esta categoría, al imponerse por 3 a 1 frente a la selección de Paraguay", arrancó el comunicado de la delegación local.

Unas líneas debajo, la cuenta oficial del equipo de talla baja ahondó sobre la reacción de los guaraníes en el Microestadio Malvinas Argentinas: "La Federación Internacional así lo resolvió ante la negativa de Paraguay de continuar jugando el encuentro".

Ya sobre el cierre del posteo, que incluyó una foto de los jugadores festejando con sus familias, Argentina le dio las gracias a la gente que los apoyó durante la Copa del Mundo: "Agradecemos a las delegaciones que se hicieron presentes en este Mundial y al público argentino que nos acompaño desde el primer día. Ya tenemos la primera".

La Albirroja inició ganando pero el combinado nacional dio vuelta la historia, poniéndose 3-1 por delante en el marcador con tres tiro libres directos para la Albiceleste. Creció el descontento en Paraguay por las faltas sancionadas a sus jugadores, superando no solo la sexta falta sino alcanzando la novena; lo que significaba un tiro libre directo por cada nueva infracción cometida a partir de la sexta.

A falta de cuatro minutos y diecinueve segundos en el reloj de juego del primer tiempo, el encuentro fue demorado por incidentes y lo que siguió fueron fuertes discusiones que derivaron en que Paraguay deje el campo de juego con el apoyo de la delegación de Brasil, Bolivia y México.

Silvia Rojas, parte de la organización del certamen, contó el detrás de escena y confesó que llegaron a ofrecer cambiar el arbitraje e incluso reiniciar el partido pero no hubo caso, dado que Paraguay se mantuvo en su posición y terminó dejando el recinto mientras que Argentina seguía en el rectángulo de juego celebrando y cantando con la gente.

"No tengo más que palabras de congoja, de dolor. No lo esperaba, tenía que ser una fiesta. Es picante siempre la situación entre Paraguay y Argentina, no es la primera vez. Es la tercera vez que nos enfrentamos en una final", comentó Silvia Rojas.

El conjunto paraguayo siguió mostrando su enojo después del partido por lo ocurrido en la final ante Argentina y publicó en sus redes sociales un duro posteo en el que denuncian "robo mundial" y agregaron estar "sin palabras".

Además, realizaron un vivo a través de su página de Facebook en el que los propios jugadores aparecía reclamando y evidenciando con imágenes de la polémica.